ETV Bharat / technology

ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ! ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ୍ ‘Vikram-1’, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲଞ୍ଚ ସମୟ

ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ୍ ବିକ୍ରମ-1 ଆଜି ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ ।

First private rocket 'Vikram-1' to fly into space
ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ୍ ‘Vikram-1 (Skyroot Aerospace)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 18, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ ଅର୍ବିଟାଲ ରକେଟ୍ 'Vikram-1' ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ଏୈତିହାସିକ ଉଡାଣ ଭରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନକୁ 'ମିଶନ ଆଗମନ' (Mission Aagaman) ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ସୂଚ଼ନା ଅନୂଯାୟୀ ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳ 11:30 ସମୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍‌ରୁ ଏହି ରକେଟ୍ ମହାକାଶକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଘରୋଇ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ 'ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍' (Skyroot Aerospace) ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଉନ୍ମଚ଼ୋନ କରିବ ।

ରକେଟର ଆଧୁନିକ ଗଠନ ଏବଂ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା:

ଏହି 24 ମିଟର ଲମ୍ବର 4-ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏହାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟେ । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାଲୁକା ଏବଂ ମଜଭୁତ ‘କାର୍ବନ-କମ୍ପୋଜିଟ୍’ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ରକେଟ୍‌ରେ ତିନୋଟି ସଲିଡ୍-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ଏକ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 350 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପେଲୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାକାଶର 450 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଲୋ ଅର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍‌ରେ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥାପିତ କରିବା । ଏହି ରକେଟ୍ ନିଜ ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପେଲୋଡ୍ ନେଇ ଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇକ୍ରୋ-ଆର୍ଟ ପେଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ହାତଲେଖା ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ।

ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର:

ଏହି ମିଶନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସରକାରୀ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ନିଜର ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାକାଶକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଇନ୍-ସ୍ପେସ୍‌ର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ଜୋଥୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 2020 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ମହାକାଶ ସଂସ୍କାର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 5 ରୁ 6 ଟି ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 400ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଛୋଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବଜାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶସ୍ତା ମହାକାଶ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ନାଗା ଭରତ ଡାକା ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ମାଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶସ୍ତା, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଟିମ୍‌ର ବହୁ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରୟାସ ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ରକେଟ୍‌ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋସମୋସ୍ ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାବ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଡାଇମଣ୍ଡ ଲୋଟସ୍’ ମଧ୍ୟ ପେଲୋଡ୍ ଭାବେ ପଠାଯାଉଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର 1-2 ଟି ଦେଶ ପାଖରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଭାରତ ନିଜର ନାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମ୍‌ଦାର୍ ଲକ୍ସରି କାର୍ Lexus ES 350h, ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ମିଳିବ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ

Codex Micro: ଏବେ ଏଆଇକୁ କୋଡିଂ କରିବା ହେବ ସହଜ, OpenAIର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଡୱେର ଲଞ୍ଚ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tecno Camon 50 Ultra 5G, 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ ଦମ୍‌ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ

ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିଲା 2026 Royal Enfield Classic 350, ଦମ୍‌ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ସହ କମ୍ପାନୀ କଲା ଲଞ୍ଚ

TAGGED:

MISSION AAGAMAN SKYROOT
VIKRAM 1 ROCKET LAUNCH
FIRST PRIVATE ORBITAL ROCKET
ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ
SKYROOT VIKRAM 1 LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.