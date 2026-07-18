ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ! ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ୍ ‘Vikram-1’, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲଞ୍ଚ ସମୟ
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ୍ ବିକ୍ରମ-1 ଆଜି ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ ।
Published : July 18, 2026 at 10:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ ଅର୍ବିଟାଲ ରକେଟ୍ 'Vikram-1' ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ଏୈତିହାସିକ ଉଡାଣ ଭରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନକୁ 'ମିଶନ ଆଗମନ' (Mission Aagaman) ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ସୂଚ଼ନା ଅନୂଯାୟୀ ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳ 11:30 ସମୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହି ରକେଟ୍ ମହାକାଶକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଘରୋଇ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ 'ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍' (Skyroot Aerospace) ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଉନ୍ମଚ଼ୋନ କରିବ ।
ରକେଟର ଆଧୁନିକ ଗଠନ ଏବଂ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା:
ଏହି 24 ମିଟର ଲମ୍ବର 4-ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏହାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟେ । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାଲୁକା ଏବଂ ମଜଭୁତ ‘କାର୍ବନ-କମ୍ପୋଜିଟ୍’ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ରକେଟ୍ରେ ତିନୋଟି ସଲିଡ୍-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ଏକ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 350 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପେଲୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାକାଶର 450 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଲୋ ଅର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍ରେ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥାପିତ କରିବା । ଏହି ରକେଟ୍ ନିଜ ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପେଲୋଡ୍ ନେଇ ଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇକ୍ରୋ-ଆର୍ଟ ପେଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ହାତଲେଖା ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର:
ଏହି ମିଶନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସରକାରୀ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ନିଜର ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାକାଶକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଇନ୍-ସ୍ପେସ୍ର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ଜୋଥୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 2020 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ମହାକାଶ ସଂସ୍କାର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 5 ରୁ 6 ଟି ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 400ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଛୋଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବଜାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶସ୍ତା ମହାକାଶ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ନାଗା ଭରତ ଡାକା ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ମାଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶସ୍ତା, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଟିମ୍ର ବହୁ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରୟାସ ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ରକେଟ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋସମୋସ୍ ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଡାଇମଣ୍ଡ ଲୋଟସ୍’ ମଧ୍ୟ ପେଲୋଡ୍ ଭାବେ ପଠାଯାଉଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର 1-2 ଟି ଦେଶ ପାଖରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଭାରତ ନିଜର ନାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।