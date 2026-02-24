ETV Bharat / technology

ଏବେ ଆହୁରି ସୁବିଧାରେ ହେବ ଡ଼େଲିଭରି : Skye Air Mobilityର AI ପାୱାରଡ୍ ଡ଼୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ୟାକେଜ୍

Skye Air Mobilityର ଡ୍ରୋନ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା ଭାବରେ, ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆରାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।

Skye Air Mobilityର ଏଆଇ ପାୱାରଡ଼ ଡ଼୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ଼େଲିଭରି
Skye Air Mobilityର ଏଆଇ ପାୱାରଡ଼ ଡ଼୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ଼େଲିଭରି (Image Credit: Sky Air)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 24, 2026 at 6:51 PM IST

ଗୁରୁଗାଓଁ: Skye Air Mobility ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି । ପ୍ରଥମ କରି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ଏଆଇ ପାୱାରଡ଼ ଡ଼୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋମ ଡ଼େଲିଭରି କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ଼୍ରୋନ ସେବାରେ ଡେଲିଭରି କରିଆସୁଥିଲା । ଏହା ଏବେ ଏହାର ଘରୋଇ ସହର ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି ।

କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

କମ୍ପାନୀର ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ। ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ 3.6 ନିୟୁତ ବିତରଣ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1,000 ଟନ୍ କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ (CO2) ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ । ଆଗକୁ ଯାଇ, ଆମେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ।

କୁମାର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପରି, Nasdaqରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆରାଇଭ୍ ଏଆଇ ଏବଂ ଓଟୋନୋମୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା । ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆରାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ୍ ମେଲବକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ରେସିଡ଼େନସିଆଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ଓ କମରସିଆଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡେଲିଭରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କରେ ।

ଆହୁରି କଥା ହୋଇ ଅଙ୍କିତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ; ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଭୌତିକ AI କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ । Skye Air Mobility ର ଡ୍ରୋନ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା ଭାବରେ, ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆରାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଆମେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଅଟୋନୋମି, ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୋଭର୍ ବିକଶିତ କରିଛି ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ଆରାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏକ ସିପମେଣ୍ଟକୁ ଉଠାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ । ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର OTP ଏଣ୍ଟର୍ କରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସିପମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।

ଗତ ବର୍ଷ, Skye Air Mobility ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସଫଳ ଡ୍ରୋନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । "ହିମାଚଳ: 10-ମିନିଟ୍ ମେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁଲେସନ" ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସେବା ପ୍ରଚ଼ଳନ କରିଥିଲା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ; ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ ବିତରଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

