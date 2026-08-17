ETV Bharat / technology

ଆସନ୍ତା କାଲି ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ Skoda Slavia ଫେସଲିଫ୍ଟ: କମ୍ପାନୀ ଦେଖାଇଲା ଦମଦାର୍ ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ଝଲକ

କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଆସନ୍ତା 18 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆର ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

New Skoda facelift
New Skoda facelift (Image Credit: Instagram/skodaindia)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ (Skoda Auto) ଆସନ୍ତା 18 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ୍ ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆର ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ (Skoda Slavia Facelift) ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଟିଜର ଜାରି କରି ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ବା ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ଏହି ସେଡାନ୍ ଗାଡ଼ିର ମିଡ୍-ଲାଇଫସାଇକଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏହାର ସେମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସିବ୍‌ଲିଙ୍ଗସ୍ ସ୍କୋଡା କୁଶାକ (Skoda Kushaq) ଏବଂ ଫୋକ୍ସୱାଗନ ଟାଇଗୁନ୍ (Volkswagen Taigun) ର ଅପଡେଟ୍ ଆସିବାର କିଛି ମାସ ପରେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । ଏହି ନୂତନ ଏବଂ ରିଫ୍ରେସଡ୍ ସେଡାନ କାର୍‌ରେ SUV ଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବା ଦାମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ।

ଟିଜରରେ ଦେଖାଗଲା ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍‌:

ସ୍କୋଡା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଟିଜରରେ ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ ସେଡାନର ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଝଲକରେ ଏହି କାର୍‌ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ । ଭିଡିଓର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେଡାନ ଗାଡ଼ିର ପଛ ପାଖ କ୍ୱାର୍ଟର ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ଏକ ସ୍କଲ୍ପଟେଡ୍ ବୋନଟ୍ (Sculpted bonnet) ଉପରେ ସ୍କୋଡାର ଲୋଗୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । କାର୍‌ର ରିୟର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବା ପଛ ଭାଗରେ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍‌ର ୟୁନିଟ୍ ଭଳି ହିଁ ସମାନ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ହ୍ୱିଲ୍ସ ବା ଚକ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏଥିରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ (Alloy wheels) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାର୍ ଉପରେ ସ୍କୋଡାର ପରିଚିତ ଫେଣ୍ଡର ବ୍ୟାଜ୍ ସହିତ ଏହାର ସାର୍ପ ଶୋଲଡରଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଭଳି ହିଁ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଥିରେ କେବଳ କିଛି କସମେଟିକ୍ ବଦଳ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ରିଭାଇଜ୍‌ଡ ଗ୍ରିଲ୍, ଲାଇଟବାର୍, ନୂଆ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ରିଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବମ୍ପର ସାମିଲ ହୋଇପାରେ ।

ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ:

କାର୍‌ର କେବିନ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ରଖାଯାଇପାରେ । ସ୍କୋଡା କମ୍ପାନୀ କେବଳ କେବିନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ରିମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହ କେତେକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ିପାରେ । ସୁବିଧା ଏବଂ ଫିଚର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନୂଆ ସେଡାନ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍କୋଡା କୁଶାକ ମଡେଲ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରିୟର୍ ସିଟ୍ ମସାଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍‌ର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହା ସହିତ ଏହି ବାହନରେ ଏକ ନୂଆ 10.25-ଇଞ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ ଅପଡେଟେଡ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Skoda Slavia Faceliftର ଇଞ୍ଜିନ:

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ ଫେସଲିଫ୍ଟର ମେକାନିକାଲ୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି 1.0-ଲିଟର TSI ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ 1.5-ଲିଟର TSI ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନର ବିକଳ୍ପ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଏବଂ 7-ସ୍ପିଡ୍ DSG ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସର ଅପ୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ବଦଳ ଭାବରେ, ଗାଡ଼ିର 1.0-ଲିଟର TSI ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଏବେ ଏକ ନୂଆ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ବଦଳାଯିବ। ଏହି ସମାନ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋଡା କୁଶାକ ଏବଂ ଫୋକ୍ସୱାଗନ ଟାଇଗୁନ୍ ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅପଡେଟେଡ୍ କାର୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଣ୍ଡା ଏବଂ ହଣ୍ଡାଇ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଟି (City) ଏବଂ ଭର୍ଣ୍ଣା (Verna) ର ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ ବଜାରକୁ ଆଣିସାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆର ସିଷ୍ଟର ମଡେଲ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଭର୍ଚୁସ୍ (Virtus) କାର୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ Continental GT 650: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା ମୂଲ୍ୟ ଓ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

SKODA SLAVIA FACELIFT FEATURES
NEW SKODA SLAVIA LAUNCH DATE
COMPACT SEDAN INDIA PRICE
ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ
SKODA SLAVIA FACELIFT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.