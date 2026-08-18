ଭାରତରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ନୂଆ Skoda Slavia Facelift, 8-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଆସିଲା ଚମତ୍କାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
କାର୍ ମେକର ସ୍କୋଡା ଭାରତରେ ଏହାର ଦମଦାର୍ ସେଡାନ Skoda Slaviaର ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ।
Published : August 18, 2026 at 9:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସେଡାନ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଦବ୍ଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଏକ ଧମକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଡାନ Skoda Slavia Faceliftର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲୁକ୍ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ରେ କସମେଟିକ୍ ବଦଳ ସହ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ସନ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ବା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ିର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲୁକ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖି ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ଲୁକ୍ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ନୂଆ ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ ଫେସଲିଫ୍ଟର ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ବା ବାହାର ଡିଜାଇନ୍କୁ ଅତି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଗ୍ରିଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶିଂ ସ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ମୋଟା କ୍ରୋମ୍ ସରାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏହାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାର୍ପ ଏଲ୍ଇଡି ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ନୂଆ ଲାଇଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆଗ ବମ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସହ ତଳ ପଟେ ଏକ ସ୍ଲିମ୍ କ୍ରୋମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି କାର୍ର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି ଏହାର ମଲ୍ଟି-ସ୍ପୋକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ । ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଗୁଡ଼ିକ ବଡି କଲର୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଡର ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'Slavia' ବ୍ୟାଜିଂ ରହିଛି । ପଛ ଭାଗରେ ଶାର୍ପ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ଏଲ୍ଇଡି ଟେଲ୍-ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବୁଟ୍ ଲିଡ୍ ମଝିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ 'SKODA' ଲେଖାଯାଇଛି ।
ସେଗମେଣ୍ଟ-ଫ୍ରଷ୍ଟ ମସାଜ୍ ସିଟ୍ ସହ ପ୍ରିମିୟମ୍ କେବିନ୍:
କାର୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗାଡ଼ିର ଡାଶବୋର୍ଡର ଉପର ଭାଗ ବ୍ଲାକ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ଫିନିଶିଂ ସହିତ ଆସୁଛି । ଏହାର ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ 10.1-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ସାମ୍ନାରେ 10.25-ଇଞ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୋଡା ଏହି କାର୍ରେ ପ୍ରଥମ ସେଗମେଣ୍ଟ-ଫ୍ରଷ୍ଟ ରିୟର୍-ସିଟ୍ ମସାଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ପଛରେ ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍, ୱାୟרଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏରିଆ ଏବଂ ଏକ ସବ୍ୱୁଫର୍ ସହିତ ସିକ୍ସ-ସ୍ପିକ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୂଆ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ:
ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ ଫେସଲିଫ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରିଛି । ଏହାର 1.0-ଲିଟର TSI ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ 115bhpର ପାୱାର୍ ଏବଂ 178Nmର ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପୁରୁଣା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ହଟାଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ-କନଭର୍ଟର ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସାମିଲ କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଗାଡ଼ିର ବଡ଼ 1.5-ଲିଟର TSI ଇଞ୍ଜିନ୍ 147bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍ ଏବଂ 250Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଭଳି 7-ସ୍ପିଡ୍ DSG ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସୁଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 1.5-ଲିଟର ଭେରିଏଣ୍ଟର ପଛ ଚକରେ ମଧ୍ୟ ରିୟର୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ।