ଜନ୍ମହାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ‘FirstDate’ ଲଞ୍ଚ
ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ନିଜ ଦେଶର ରେକର୍ଡ-ଲୋ ଜନ୍ମହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସରକାରୀ ମ୍ୟାଚମେକିଙ୍ଗ୍ ଡେଟିଂ ସେବା ‘FirstDate’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 4, 2026 at 10:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନ୍ମହାର ବା ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ନିଜର ଯୁବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟନର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ‘ଫାଷ୍ଟଡେଟ୍’ (FirstDate) ନାମକ ଏକ ସରକାରୀ ମ୍ୟାଚମେକିଙ୍ଗ୍ ସେବା ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଶେଷ ଭାବେ 21 ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଡେଟିଂ ଦୁନିଆରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ନୋବେଲ ବିଜେତା Gale-Shapley ଆଲଗୋରିଦମର ପ୍ରୟୋଗ:
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଗେଲ୍-ଶ୍ୟାପ୍ଲି ଷ୍ଟେବଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲ୍ଗୋରିଦମ୍(Gale-Shapley Stable Marriage Algorithm) । ଏହି ଗାଣିତିକ ଫ୍ରେମୱର୍କ ଦୁଇଟି ସମାନ ଆକାରର ଗ୍ରୁପ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ ପରସ୍ପର ସହ ସଠିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥାଏ । ଗଣିତଜ୍ଞ ଲଏଡ୍ ଶାପ୍ଲେଙ୍କୁ ଏହି ଆଲଗୋରିଦମ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ 2012 ମସିହାରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୋବେଲ ମେମୋରିଆଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ୟୁଜର୍ସ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅଫିସିଆଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସିଷ୍ଟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗଇନ୍ କରି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ଭେ ଫର୍ମାଟ୍ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସ୍କାମ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଜମାରୁ ନଥାଏ ।
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଜନ୍ମହାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଖସିଆସିଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସାଜିଛି । ବିଗତ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2025 ମସିହାରେ ଦେଶରେ 30,000ରୁ କମ୍ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷରେ, ଏହି ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 26,500ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲରେନ୍ସ ୱଙ୍ଗ୍ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର 17 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ମାତ୍ରେ 70,000 ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ବୈଶ୍ୱିକ ଧାରା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାଚମେକିଙ୍ଗ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାୱାର୍ଡ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 265ଟି ଯୋଡ଼ି ସଫଳତାର ସହ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର 1984 ମସିହାରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କକୁ ପାର୍ଟନର ଖୋଜିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେଜ୍-ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଜେଣ୍ଟସି (GovTech) ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ।