ETV Bharat / technology

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସୁଛି Simple Energyର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ ଓ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସିମ୍ପଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ।

Simple Energy Ultra Electric Scooter
Simple Energy Ultra ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର (Simple Energy)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ସିମ୍ପଲ୍ ଏନର୍ଜି (Simple Energy) ଭାରତରେ ତାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ତାର ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ସ୍କୁଟର ‘Simple One’ ଏବଂ ‘Dot One’ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଇଭି ସ୍କୁଟର ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏକ ବଜେଟ୍ ଅନୁକୂଳ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ସାଜିବ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଟରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ।

ଆରାମଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିଶାଳ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତା:

ସ୍ପେସିଅସ୍ ସିଟିଂ ଡିଜାଇନ୍: ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଲମ୍ବା ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଫଳରେ ପରିବାରର ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏବଂ ଆରାମରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ।

ବିଶାଳ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍: ଘରୋଇ ବଜାର ସଉଦା କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଟରର ସିଟ୍ ତଳେ ଏକ ବଡ଼ ସାଇଜ୍‌ର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବା ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ (Boot Space) ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍କୁଟର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସ୍ପେସିଅସ୍ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଆଗ ଭାଗରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଫିଚର୍: ଚାଳକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ଟର୍ନ-ବାଇ-ଟର୍ନ ନେଭିଗେସନ୍, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।

ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ:

ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍: ସିମ୍ପଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏହି ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ମୁତାବକ, ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହି ସ୍କୁଟର ପ୍ରାୟ 120 କିଲୋମିଟରରୁ 140 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ (Real-world range) ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସହର ଭିତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏକଦମ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଗତି କ୍ଷମତା: ସାଧାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗତି ବା ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ କୁ ସାମାନ୍ୟ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ସବୁ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିବ । ଏଥିରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଚଢ଼ାଣି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାୱାର ଓ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା:

କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟରର ଦାମ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅତି ଶସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ବଜାରର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏହି ପ୍ରାଇସିଂ ସଠିକ୍ ରହେ, ତେବେ ଏହି ଇଭି ସ୍କୁଟରଟି ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା TVS iQube, Ather Rizta ଏବଂ Ola S1 Air ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଭି ସ୍କୁଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା Mercedes-AMG E53 ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଦମ୍‌ଦାର୍ ପାୱାର ସହ ମିଳିବ 100 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy Watch Ultra2 ଓ Watch9, ମିଳିବ 5000 Nits ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଓ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ

ସାମସଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚ କଲା Galaxy Z Fold8 Ultra ଓ Z Flip8, ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଓ ଦାମ୍

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା New Mercedes Maybach GLS ଫେସଲିଫ୍ଟ, ପାୱାରଫୁଲ୍ V8 ଇଞ୍ଜିନ ସହ ମିଳିବ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

SIMPLE ENERGY ELECTRIC SCOOTER
UPCOMING FAMILY EV SPECS
SIMPLE ENERGY SCOOTER PRICE
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର
SIMPLE ENERGY FAMILY SCOOTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.