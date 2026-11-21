ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ Signal ଆପ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଫିଚର୍ ଲାଗୁ କଲା
ଫୋନ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା AI ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ Signal ଆପ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଫିଚର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : November 21, 2026 at 6:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେସେଜ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ Signal ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜିଂ ସର୍ଭିସ୍ Signal ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାଟ୍ ପଢ଼ିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ଫୋନରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବ । କମ୍ପାନୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେରେଡିଥ୍ ହ୍ୱିଟେକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ AI ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମେସେଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଉଛି ।
Signal ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏହାର ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି "ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ" ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଜରୁରୀ ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ତଥ୍ୟରୁ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଟୁଲ୍ ଦେବାକୁ Apple, Google ଏବଂ Microsoft ଭଳି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
Signal ଆପରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି?
ନୂଆ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଫିଚର୍ ଆପ୍ରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଅନ୍ ରହିବ । ଯେତେବେଳେ Signal କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା କୌଣସି AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜାଣିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ପପ୍-ଅପ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯିବ । ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁଲେ ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ ଏହି ବ୍ଲକକୁ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ Signal ଏହିଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା Windows ରେ Microsoftର Recall ଫିଚରକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବାରୁ ରୋକିଥିଲା । ତେବେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ Appleର macOSରେ ଏହା ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ।
Signal କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ଅଛି?
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସିଧାସଳଖ ଦିଆଯାଇଥିବା AI ଟୁଲ୍ସ, ଯେପରିକି ଏପଲ୍ର Siri AI ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ର Gemini Intelligenceକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି । ଯେହେତୁ ଏହି ଟୁଲଗୁଡ଼ିକ ଡିଭାଇସର ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । Signal କହିଛି ଯେ ଫୋନର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ସବୁ ଆପକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଇମେଲର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ କ’ଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ଆକ୍ସେସ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନେ Signal ଭଳି ଆପ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିପାରନ୍ତି ।
In order to protect your privacy in Signal from the latest agentic AI assistants on mobile operating systems, we are rolling out a new default to restrict screenshots in the Signal app. You can re-enable screenshots in your settings. https://t.co/KHQF3bgaam— Signal (@signalapp) November 20, 2026
Signal କ’ଣ ଚାହୁଁଛି?
Signal କହିଛି ଯେ ଆପ୍ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଖରେ AI ପ୍ରୋସେସିଂରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଡିଂ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଆକ୍ସେସକୁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର AI ଏଜେଣ୍ଟ କିପରି କାମ କରନ୍ତି ସେନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଶେୟାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଡେଭଲପରମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଡାଟା ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ନିଜ ଆପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ।