ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା; Gen Zଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ବାନ
ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇନଫିନିଟି କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦଘାଟନରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 27, 2025 at 5:34 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଶିବାରାମାକ୍ରିଷ୍ଣା
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଜେନ ଜେଡ୍ (Gen Z-1997ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିଶୁ) ଦେଶର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ । ଗୁରୁବାର ତେଲେଙ୍ଗାନାର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରବିରୟାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇନଫିନିଟି କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଫିନିଟି କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସଟି ପ୍ରାୟ 2,00,000 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷପଥ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକାଧିକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ଡିଜାଇନ, ବିକାଶ, ସମନ୍ବୟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ISRO ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କର ତାଲିମ, ISS ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ମହାଶୟ, ଆପଣ IAF ପାଇଲଟ୍ ହେବାଠାରୁ ISS ମହାକାଶଚାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ?
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା: ସେପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ । ସୁଯୋଗ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି । ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁଚିନ୍ତିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲା । ଏହା ଏକ ତତକ୍ଷଣାତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ହେଉଛି ଆକାଶରୁ ମହାକାଶକୁ ଯିବା । ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିଥିଲି।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣ ଋଷ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ, କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ?
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା: ତାଲିମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । ଆମେ ଋଷରେ ତାଲିମ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପରେ ଭାରତ ଆସିଲୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ଆମେରିକା ଗଲୁ । ତାଲିମ ହେଉଛି ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବା । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣ ISSରେ ଥିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ?
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା: ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା କାରଣ ଶରୀର ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା । ଆମେ ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲୁ ତେଣୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 2ରୁ 3 ଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଶରୀର ମହାକାଶ ପରିବେଶରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି Gen Zଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ?
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା: ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତୁ । ଭାରତ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ମହାନ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଏହା 2047 ବିକାଶ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନକାରୀ ହେବ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି: ଉତ୍ସାହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟନ୍ତୁ ଓ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏଠାରୁ 2047 ବିକାଶ ଭାରତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ।