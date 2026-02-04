ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଇଟା ତିଆରି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା
ବେଙ୍ଗାଲୁରସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଣିଷ ବସତି ସ୍ଥାପନପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇବ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ ସ୍ପେଶ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତର ନୂଆ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରନାଶନାଲ ସ୍ପେଶ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ତଥା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଉ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଥାତ IISCର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଣିଷ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇବ ।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯେମିତି ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଗବେଷଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉଭୟରେ ସିମେଣ୍ଟ ପରି କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା । ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ PLOS One ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟିକୁ ନେଇ ମିଳିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ
IISCରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, ଯହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମିଶନରେ ଆମକୁ ସଡକ ପଥ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ୟାଡ ପାଇଁ ମଜବୁତ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ । ତେଣୁ ପୃଥିବୀରୁ ଭାରି ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣକୁ ନେଇ ସେଠାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ଼ଡିବ ନାହିଁ । ଏହା ମିଶନକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବ।
ଏହି ଗବେଷଣାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାଟି କଣିକାକୁ ଏକତ୍ର ଜମା କରି ଇଟା ପରି ସେପ ତିଆରି କରିଥାଏ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରେ Sporosarcina pasteurii ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଥର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମାଟିରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ବାଛିଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ବାୟୋସିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥିଲା ।
ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟିରେ ମିଳୁଥିବା ପରକ୍ଲୋରେଟ୍ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେବଳ ପରକ୍ଲୋରେଟ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲେ । ଏକାଠି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୀବାଣୁ ଇଟା ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା।
ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ଲେଖିକା ସ୍ୱାତୀ ଦୁବେଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଛାଡିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଇଟା ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟେକ୍ନୋଲଜିକୁ ମଙ୍ଗଳ ପରିବେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯହି ଏହା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ପୃଥିବୀରେ ବି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବ ।
