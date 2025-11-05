ଟେସଲା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ଅଗ୍ରୱାଲ
ଟେସଲା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଶରଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ବ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 5, 2025 at 8:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେସଲା ଭାରତରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଭାରତରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ଟେସଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ 15ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶୋ'ରୁମ୍ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ଭାବେ 'Model Y' ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV)କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ଏହାପରେ ଟେସଲା ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଶୋ'ରୁମର ସୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ମେକର ମ୍ୟାକ୍ସିଟି କମର୍ସିଆଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମୁମ୍ବାଇ ଶୋ'ରୁମରେ 4ଟି V4 ସୁପରଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟଲ୍ (DC ଚାର୍ଜର୍) ଏବଂ 4ଟି AC ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଚାର୍ଜର ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏରୋସିଟିର Worldmark 3ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୋ'ରୁମରେ 4ଟି V4 ସୁପରଚାର୍ଜର ଏବଂ 3ଟି AC ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଚାର୍ଜର ଅଛି ।
Experience Model Y at Ambience Mall Gurugram; open 11am to 9pm till 23rd November. pic.twitter.com/P9SVIlQB4Y— Tesla India (@Tesla_India) November 4, 2025
ଶରଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଶରଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ରିଟେଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 23 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସେ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ଇଣ୍ଡିଆରେ 8 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଡ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବରରେ କ୍ଲାସିକ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ପରିଚାଳନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଡି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍, ଫ୍ଲିଟ୍, ଲିଜିଂ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରି-ଓନଡ୍ କାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା । ଅଗ୍ରୱାଲ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ଟିଭିଏସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଟେସଲା ମଡେଲ-Y
ଭାରତରେ ଟେସଲା ମଡେଲ Y ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ: ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ RWD ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ RWD। ପ୍ରଥମଟିର ମୂଲ୍ୟ 59.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ଥିବାବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟଟିର ମୂଲ୍ୟ 67,89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) । ଏହା 6ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ: ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଗ୍ରେ, ପର୍ଲ ହ୍ବାଇଟ୍ ମଲ୍ଟି-କୋଟ୍, ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ଲେସିଅର୍ ବ୍ଲୁ, କ୍ବିକ୍ ସିଲଭର ଏବଂ ଅଲଟ୍ରା ରେଡ୍ । ଏହି ଇଭିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଏବଂ କଳା ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏହା 19-ଇଞ୍ଚ କ୍ରସଫ୍ଲୋ ଚକରେ ଚାଲେ ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ମଡେଲ୍ Yରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବୟଂଚାଳନ କ୍ଷମତା ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଫିଚର ଭବିଷ୍ୟତର ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ । ମଡେଲ୍ Y ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ମଡେଲ୍ରେ 661 କିଲୋମିଟର WLTP ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଯାହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5.6 ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜିଂରେ 267 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ିପାରିବ।
ସେହିପରି ଏହାର ମାନକ ମଡେଲ୍ରେ 500 କିଲୋମିଟର WLTP ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଯାହା 5.6 ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିପାରିବ । ଏହା 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 238 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ।
