ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଲ୍ଫ-ବାଲାନ୍ସିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ Vida NEX 2
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Vida NEX 2 ପାଇଁ Vida ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ ସ୍କୁଟର ଅଟେ ।
Published : June 30, 2026 at 8:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ ଦୁଇ ଚକିଆ ବାହନ ନିର୍ମାତା Hero MotoCorpର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ Vida ନିଜର ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚର ମୋବିଲିଟି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବଢାଇବା ଦିଗରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Vida NEX 2 ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିଛି । ଏହା ଏକ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଡିଜାଇନର ସେଲ୍ଫ ବାଲାନ୍ସିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ ସ୍କୁଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ EICMA 2025ରେ ଏକ ଉପାୟ (Concept) ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହା ଜଲଦି ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ । ମାତ୍ର Hero MotoCorp ଏହି କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଦିଗରେ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍କୁ ନିଜସ୍ବ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଫାଇନାଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଗୁଡିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାଉଣ୍ଡ ମିଲାନ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କନ୍ସେପ୍ଟ ଫଟୋ ଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ । Vida NEX 2ରେ ଆଗରେ 2ଟି ଚକ ଓ ପଛରେ ଗୋଚିଏ ଚକ ସହିତ ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାଇକ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଏହି ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍, ଏକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆପ୍ରନ୍, ପତଳା LED ଲାଇଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବଡ଼ିରେ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ସ୍ପୋର୍ଟି ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ V-ସେପ୍ ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିଟ୍ରେକ୍ଟେବଲ୍ ଫୁଟରେଷ୍ଟ, ମଜବୁତ ଗ୍ରିପ୍ ରେଲ୍ସ ଓ ଏକ ଗୋଲ ଡିଜିଟାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନ୍ସୋଲ ରହିଛି ।
Vida NEX 2ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ସେଲ୍ଫ- ବାଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷମତା । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଟ୍ରାଇକଟି କମ୍ ଗତି ଯିବାବେଳେ ଏବଂ ଅଟକିଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲ ଓ ସହରର ଭିଡ଼ ଟ୍ରାଫିକରେ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି ।