ETV Bharat / technology

ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ ଭଳି ଦିଶୁଛି ପୃଥିବୀ ! ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟେମିସ୍-୨ ମିଶନରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଟୋ

କମାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ, ଏକ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଝରକା ଦେଇ ପୃଥିବୀର ଏକ ବକ୍ର ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ।

Photograph of Earth taken from Artemis II
ଆର୍ଟେମିସ୍ II ରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ଫଟୋଗ୍ରାଫ (Image credit: Nasa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେପ୍ କାନାଭେରାଲ୍: ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବା ସହିତ ଆମ ନୀଳ ଗ୍ରହର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଏଦ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାସା କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନର ଦେଢ଼ ଦିନ ପରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଆର୍ଟେମିସ୍ II ରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଛବି
Image of Earth taken from Artemis II (Image credit: Nasa)

କମାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ, ଏକ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଝରକା ଦେଇ ପୃଥିବୀର ଏକ ବକ୍ର ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖାଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଧଳା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ମେଘର ରେଖା ସହିତ । ନାସା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସବୁଜ ଅରୋରା ମଧ୍ୟ ଝଲସୁ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ।

This image, provided by NASA, shows a view of Earth captured by NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman from the window of the Orion spacecraft on April 2, 2026, after completing the translunar injection burn.
ନାସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରରେ 2 ଏପ୍ରିଲ, 2026ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁନାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପୋଡ଼ିବା ପରେ ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଟେମିସ୍ II କମାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ୱିଜମ୍ୟାନ୍ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନର ଝରକାରୁ ଉଠାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। (Image credit: Nasa)

"ଏହା ଭାବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଚାରି ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫଟୋରେ ଅଛୁ," ନାସାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିଡର ଲାକିଶା ହକିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଶନ ଭଲ ଚାଲିଛି ।

ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ୱିଜମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପୃଥିବୀଠାରୁ 110,000 ମାଇଲ୍ (180,000 କିଲୋମିଟର)ରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି 150,000 ମାଇଲ୍ (240,000 କିଲୋମିଟର) ଯିବାକୁ ଅଛି । ସେମାନେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଟାର୍ଗଟ୍ କରାଯାଇଛି ।

Image of the Moon taken by Artemis II
ଆର୍ଟେମିସ୍ II ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଛବି (Image credit: Nasa)

ଏହି ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଜଣେ କାନାଡିଆନ ମହାକାଶଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଓରିଅନ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ତା'ପରେ ଏକ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନ ଅଟକି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ । ଗୁରୁବାର ରାତିରେ, ସେମାନେ ଓରିଅନର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ।

Crew of Artemis II
ଆର୍ଟେମିସ୍ IIର କ୍ରିୟୁ (Image credit: Nasa)

ମିଶନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପରେ, ଉତ୍ତର ଆଲୋକ ସମେତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କ ଝରକାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । "ଏହା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା," ୱିଜମ୍ୟାନ୍ ଏକ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, "ଏବଂ ଏହା ଆମ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲା ।" 1972ରେ ଆପୋଲୋ 17 ପରେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ ।

Image of the Artemis II spacecraft
ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମହାକାଶଯାନର ପ୍ରତିଛବି (Image credit: Nasa)

ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଯେ 1972 ମସିହାରେ ଆପୋଲୋ 17 ପରେ ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । 2 ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରେ ସକାଳ 3:54ରେ ଆର୍ଟେମିସ୍ II ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

Image of Earth taken from Artemis II
ଆର୍ଟେମିସ୍ II ରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଛବି (Image credit: Nasa)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା Gemma 4: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ

ବଜାରକୁ ଆସୁଛି Vivo T5 Pro, ମିଳିବ ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର

ଏମିତି ଉପାୟରେ ପୁରୁଣା ଲାପଟପ ହେବ ନୂଆ ! ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ...

TAGGED:

ଆର୍ଟେମିସ୍ ୨ ମିଶନ
EARTH PHOTO FORM SPACE
ARTEMIS II ASTRONAUTS NAME
NASA ARTEMIS II MISSION
NASA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.