ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ ଭଳି ଦିଶୁଛି ପୃଥିବୀ ! ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟେମିସ୍-୨ ମିଶନରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଟୋ
Published : April 4, 2026 at 5:46 PM IST
କେପ୍ କାନାଭେରାଲ୍: ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବା ସହିତ ଆମ ନୀଳ ଗ୍ରହର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଏଦ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାସା କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନର ଦେଢ଼ ଦିନ ପରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
କମାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ, ଏକ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଝରକା ଦେଇ ପୃଥିବୀର ଏକ ବକ୍ର ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖାଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଧଳା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ମେଘର ରେଖା ସହିତ । ନାସା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସବୁଜ ଅରୋରା ମଧ୍ୟ ଝଲସୁ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ।
"ଏହା ଭାବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଚାରି ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫଟୋରେ ଅଛୁ," ନାସାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିଡର ଲାକିଶା ହକିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଶନ ଭଲ ଚାଲିଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ୱିଜମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପୃଥିବୀଠାରୁ 110,000 ମାଇଲ୍ (180,000 କିଲୋମିଟର)ରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି 150,000 ମାଇଲ୍ (240,000 କିଲୋମିଟର) ଯିବାକୁ ଅଛି । ସେମାନେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଟାର୍ଗଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଜଣେ କାନାଡିଆନ ମହାକାଶଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଓରିଅନ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ତା'ପରେ ଏକ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନ ଅଟକି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ । ଗୁରୁବାର ରାତିରେ, ସେମାନେ ଓରିଅନର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ।
ମିଶନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପରେ, ଉତ୍ତର ଆଲୋକ ସମେତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କ ଝରକାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । "ଏହା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା," ୱିଜମ୍ୟାନ୍ ଏକ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, "ଏବଂ ଏହା ଆମ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲା ।" 1972ରେ ଆପୋଲୋ 17 ପରେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଯେ 1972 ମସିହାରେ ଆପୋଲୋ 17 ପରେ ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । 2 ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରେ ସକାଳ 3:54ରେ ଆର୍ଟେମିସ୍ II ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।