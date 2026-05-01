ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର: ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ 'ଆଲୋକର ବାତ୍ୟା', କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଦୁନିଆରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ !
ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଲିକୁଇଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଭଳି ନିଜେ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଆଲୋକ ତିଆରି କରିବାରେ ଜଟିଳ ନାନୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ ।
Published : May 1, 2026 at 4:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୱାରସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷକମାନେ ନିଜ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂରଚ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ବା ଭଉଁରି ପରି ଘୁରିପାରେ । ୱାରସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ବଡ ସଫଳତା । ଅପ୍ଟିକାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ (ଆଲୋକୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ) ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କୌଶଳ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ତିଆରି କରିବାରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ ।
ୱାରସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ମିଲିଟାରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲେଜି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାସ୍କଲ୍ CNRSର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଟୀଳ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୋଟୋନିକ୍ ଉପକରଣ(Photo Devices) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭର୍ଟେକ୍ସ (Optical Vortex) କ’ଣ?
ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସଫଳତା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି 'ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭର୍ଟେକ୍ସ' । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ମାର୍ସିନ୍ ମୁଜିନସ୍କି ଏହାକୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବଙ୍କା ହୋଇ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହି ସମୟରେ ଏହାର 'ଫେଜ୍' (Phase) ଏକ ସର୍ପିଳ ବା ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଆକାର ନିଏ ଏବଂ ଏହାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପୋଲାରାଇଜସନ୍(Polarisation) ମଧ୍ୟ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭର୍ଟେକ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଜଟିଳ ନାନୋ-ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ।
ଲିକୁଇଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି:
ଏହି ଗବେଷକ ଦଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଆପଣାଇ 'ଲିକୁଇଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍' (Liquid Crystal) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ଏଭଳି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ଗଠନ ସେମି-ସଲିଡ୍ କିମ୍ବା ବହଳିଆ ହୋଇଥାଏ । ୱାରସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ 'ଟୋରନ୍' (Toron) ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏହା DNA ଭଳି ଏକ ମୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ସର୍ପିଳ ଗଠନ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଭଳି ବନ୍ଦ ହୋଇ 'ଡୋନଟ୍'ର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ ।
ୱାରସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ନାନୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଛାତ୍ରୀ ଜୋଆନା ମେଡ୍ରଜିକା କହନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟୋରନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ଫୋଟନ୍ (ଆଲୋକ କଣିକା) ପାଇଁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭଳି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଲିକୁଇଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଭିତରେ ଏହାର ଗୁଣ (Birefringence) ବଦଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଫଳରେ ଆଲୋକ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବଙ୍କେଇ ଯାଏ, ଯେମିତି ସାଇକ୍ଲୋଟ୍ରନ୍ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କେଇ ଯାଆନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଟୋରନ୍କୁ ଏକ 'ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋକାଭିଟି' (Optical Microcavity) ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ । ଏହା ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ସଂରଚନା, ଯାହା ଆଲୋକକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ରଖିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଟ୍ରାପ୍ ବା ଜାଲର ଆକାର ଏବଂ ଆଲୋକର ଗୁଣକୁ ବାହ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭୋଲଟେଜ୍ (Electrical Voltage) ବ୍ୟବହାର କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍' (Ground state) ବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ 'ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାରିଂ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍' ହାସଲ କରାଯାଇଛି । ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ଲେରମୋଣ୍ଟ ଅଭର୍ଗେର ପ୍ରଫେସର ଗିଲୌମ୍ ମାଲପୁଏଚ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର (Stable) ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଲେଜିଙ୍ଗ୍ (Lasing) ପ୍ରକ୍ରିୟା ହାସଲ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।"
ଏହି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଗବେଷକମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 'ଲେଜର ଡାଏ' ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଆଲୋକ (Coherent light) ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଆଲୋକ ଘୁରିବା ସହିତ ଲେଜର ରଶ୍ମି ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତିର ଦିଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ ।
ସରଳ ଫୋଟୋନିକ୍ସ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା:
ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଲିକୁଇଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଭଳି ନିଜେ ସୁସଂଘଠିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଆଲୋକ (Structured light) ତିଆରି କରିବାରେ ଜଟିଳ ନାନୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ । ମିଲିଟାରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଫେସର ବିକ୍ଟର ପିସେକଙ୍କ ମତରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ବଡ଼ ଆକାରର ଫୋଟୋନିକ୍ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା ସହଜ କରିବ ।
ଏହି ଗବେଷଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରଫେସର ଜ୍ୟାକଜେକ ସ୍ଜିଟକୋ କହନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଥା— କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସଲିଡ୍-ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଜିକ୍ସକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଫୋଟୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ:
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟର୍ନାଡୋ (Optical Tornado) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଗବେଷକମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ 'ହ୍ୟାକ୍' କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Communication channels) ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବା ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବ।ଯେହେତୁ ଏହି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭର୍ଟେକ୍ସ (Vortices) ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା 'ଲେଜର' ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ଆଲୋକ (Structured light) ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କୌଶଳ ଜୈବିକ ଗବେଷଣା (Biological research) ଏବଂ ନାନୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
