Meta ଚଷମାକୁ ଟକ୍କର ଦେବ କି Sarvam AI ସ୍ମାଟ ଗ୍ଲାସ୍ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ India Ai Summit 2026ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ Sarvam AIର ସ୍ମାଟ ଚଷମା ପନ୍ଧି ହେଲେ ଭାଇରାଲ ।
Published : February 18, 2026 at 12:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି AI ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଇ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନଦେଇ ନିଜର ଝଲକ୍ ଦେଖାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନସ (AI) ସ୍ଟାଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ Sarvam AI ନିଜ ସ୍ମାଟ ଚଷମାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
India AI ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ Sarvam AI ନିଜର ସ୍ମାଟ ଚଷମାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାଟ ଚଷମାର ନାମ Sarvam Kaze ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଟେ । ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ସ୍ମାଟ ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ପରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଓ ଟେକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
The first person to try them? The Prime Minister. pic.twitter.com/OBdAw6zXhB— Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
Sarvam AIର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
Sarvam AI ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନସ ର୍ନିମାତା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟର୍ଫମ Xରେ Sarvam Kazeର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଆମେ ଏବେ AIକୁ କେବଳ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ସୀମିତ ରଖିନାହୁଁ, ବରଂ ନିଜ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇଛୁ । କମ୍ପାନୀ ପୁଣି କହିଛି ଯେ, ଏହା ଭାରତରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଓ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ AI ମଡେଲ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।
Drop 12/14: Models, products, impact - today something different, very different. Launching Sarvam Kaze, our foray into getting our models into the your hands with our devices - designed and built here in India! pic.twitter.com/8RnqO16Idg— Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
Sarvam Aiର ଡିଜାଇନ, ମୂଲ୍ୟ ଓ ଲଞ୍ଚ:
Sarvam Kaze ସ୍ମାଟ ଚଷମା ମେ 2026ର ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସ୍ମାଟ ଚଷମା ଦେଖିବାକୁ ସଧାରଣ ଚଷମା ପରି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫ୍ରେମରେ କ୍ୟାମେରା ଓ AI ସିଷ୍ଟମ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାଟ ଚଷମା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ, ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ, ଏବା ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ୟାପଚ଼ର ବି କରିପାରିବ ।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, Sarvam ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କଷ୍ଟମ ଏଆଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଏହା ଜାଣିବା କୁ ମିଳୁଛି ଯେ Sarvam Kaze କେବଳ ଏକ କଂଜ୍ୟୁମର ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ । ତଥାପି, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଥା ଆସେ Ray-Ban Meta ଏବଂ Oakley Meta Vanguard ଭଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ Sarvam Kaze ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚଷମାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଏଆଇ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ତଥାପି Sarvam ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର AI ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକାଲ AI ଫିଚ଼ର୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।