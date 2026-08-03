ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନ Galaxy F70e 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 ଜେନ୍ 3 ଚିପସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5x RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିଛି ।
Published : August 3, 2026 at 4:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ Samsung Galaxy F70e 5G ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2026 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । Galaxy F70 ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋନ ଅଟେ ଯାହା ଭାରତରେ ଏକ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ସେଗମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ, ହାଇ ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍, ଡିସେଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ ଏବଂ 45Wର ଫାଷ୍ଚ ଚାର୍ଜିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମୋବାଇଲର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
Samsung Galaxy F70e 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ :
Galaxy F70 Pro 5Gରେ ଏକ 6.7 ଇଞ୍ଚର ସୁପର୍ ଆମୋଲେଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ 120Hz ଏବଂ ଏହା କର୍ନିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 ଜେନ୍ 3 ଚିପସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5x RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିଛି ।
ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା 50 ମେଗାପିକ୍ସଲ ଅପ୍ଟିକାଲ ଇମେଜ୍ ସ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଆସୁଛି । ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ହିସାବରେ 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଓ 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ ସେଲଫି ପାଇଁ 12MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା HDR ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ଏହି ସବୁ ପରେ ଏହି ଫୋନରେ ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ, ଜେମିନି ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଆଇ ଭଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ୍ ମେଲ୍, Now Bar, ଗାଲାକ୍ସି ଏଆଇ ଭଳି ବହୁତ ସାର ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ଫୋନ । 6000 mAhର ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହି ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା 45W ଫାଷ୍ଟା ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଏହି ଫୋନ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍, 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେମିଂ ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସିାଆଲ୍ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଏସବୁ ପରେ ଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାମସଙ୍ଗ ତାର ଫୋନ ସହିତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଆଡପ୍ଟର ଦିଏ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ କିଣିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଫୋନ ଡୁଆଲ ନାନେ ସିମ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ବେସ୍ଡ One UI 8.5 ଉପରେ ରନ୍ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OS ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
Samsung Galaxy F70e 5Gର ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଦାମ୍:
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ୍
|6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରଜ୍
|25,999
|8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରଜ୍
|29,999
|8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରଜ୍
|34,999
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ରିହାତିରେ କିଣିପାରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲଞ୍ଚ୍ ଅଫର୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ 23,999ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2,000 ସଞ୍ଚୟ । ଏହି ଫୋନ୍ଟି ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଅରୋ ଗ୍ରୀନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା Samsung India ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ Flipkart ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।.