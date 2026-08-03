ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନ Galaxy F70e 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 ଜେନ୍‌ 3 ଚିପସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5x RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିଛି ।

Samsung's new phone Galaxy F70e 5G launched in India
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନ Galaxy F70e 5G, (Image Credit: Samsung))
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ Samsung Galaxy F70e 5G ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2026 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । Galaxy F70 ଲାଇନ୍ଅପ୍‌ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋନ ଅଟେ ଯାହା ଭାରତରେ ଏକ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ସେଗମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ, ହାଇ ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍, ଡିସେଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ ଏବଂ 45Wର ଫାଷ୍ଚ ଚାର୍ଜିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମୋବାଇଲର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

Samsung Galaxy F70e 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ :

Galaxy F70 Pro 5Gରେ ଏକ 6.7 ଇଞ୍ଚର ସୁପର୍‌ ଆମୋଲେଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ 120Hz ଏବଂ ଏହା କର୍ନିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ ପ୍ଲସ୍‌ ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 ଜେନ୍‌ 3 ଚିପସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5x RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 3.1 ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିଛି ।

ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍‌ଅପ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା 50 ମେଗାପିକ୍ସଲ ଅପ୍ଟିକାଲ ଇମେଜ୍‌ ସ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଆସୁଛି । ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ହିସାବରେ 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଓ 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ ସେଲଫି ପାଇଁ 12MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା HDR ସପୋର୍ଟ କରେ ।

ଏହି ସବୁ ପରେ ଏହି ଫୋନରେ ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ, ଜେମିନି ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଆଇ ଭଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ୍ ମେଲ୍, Now Bar, ଗାଲାକ୍ସି ଏଆଇ ଭଳି ବହୁତ ସାର ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ଫୋନ । 6000 mAhର ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହି ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା 45W ଫାଷ୍ଟା ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଏହି ଫୋନ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍, 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେମିଂ ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସିାଆଲ୍ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଏସବୁ ପରେ ଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାମସଙ୍ଗ ତାର ଫୋନ ସହିତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଆଡପ୍ଟର ଦିଏ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ କିଣିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଫୋନ ଡୁଆଲ ନାନେ ସିମ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ବେସ୍ଡ One UI 8.5 ଉପରେ ରନ୍ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OS ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

Samsung Galaxy F70e 5Gର ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଦାମ୍:

ଭାରିଏଣ୍ଟଦାମ୍‌
6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରଜ୍‌25,999
8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରଜ୍‌29,999
8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରଜ୍‌34,999

କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ରିହାତିରେ କିଣିପାରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲଞ୍ଚ୍ ଅଫର୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ 23,999ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2,000 ସଞ୍ଚୟ । ଏହି ଫୋନ୍‌ଟି ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଅରୋ ଗ୍ରୀନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା Samsung India ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ Flipkart ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।.

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିବାଦରେ Google Earth ପ୍ଲାଟଫର୍ମ! 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ଫିଚର୍‌କୁ ରୋଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଗୁୁଗୁଲ୍‌

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା ନୂଆ Hero Vida ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର୍: ମିଳିବ ଦମଦାର୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ: କମ୍ ବିକ୍ରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୟ ହେଲା 109 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କଲା ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ?

ଟେସଲା କାରରେ ମିଳିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସପୋର୍ଟ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା Model Yର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସ୍ ଫିଚର୍

TAGGED:

SAMSUNGS NEW PHONE
SAMSUNG GALAXY F70E 5G
GALAXY F70E 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌
SAMSUNG GALAXY F70E 5G PRICE
SAMSUNG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.