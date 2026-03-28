ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Samsungର ନୂଆ ଲାପଟପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ
Published : March 28, 2026 at 2:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Samsung କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ Galaxy book 6 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ୟୁକେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ ସିରିଜ୍ରେ ତିନୋଟି ମଡେଲ ସାମିଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ 6 ଅଲଟ୍ରା, ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ 6 ପ୍ରୋ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ 6 । ଏହି ସବୁ ଲାପଟପ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅଥୋରାଇଜ୍ଡ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
Samsung Galaxy Book 6 Series ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଅଲଟ୍ରା ମଡେଲ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11 ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 16 ଇଞ୍ଚର WQXGA+ AMOLED ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ 1000 ନିଟ୍ସ । ଆଣ୍ଟି-ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ କୋଟିଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଇଣ୍ଟେଲ କୋର ଅଲଟ୍ରା X7 ସିରିଜ୍ 3 ଇଭୋ ଏଡିସନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ Nvidia GeForce 5070 ଜିପିୟୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହା 32GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5x ରାମ୍ ଏବଂ 1TB PCIe SSD ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ଏହା ସହିତ, ଲାପଟପ୍ରେ ଏକ 1080p ଫୁଲ୍ HD ୱେବକ୍ୟାମ୍, ଏକ Toon Tone Pro ବ୍ୟାକଲିଟ୍ କୀବୋର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ହାପ୍ଟକି ଟଚ୍ ଟ୍ରାକପ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି । ଆପଣ ଯଦି ଛାତ୍ର ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଣ୍ଡେଟ୍ ପରିଚୟପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅତିରିକ୍ତ 10% ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଲାପଟପ୍ଟି Samsung ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ସହିତ ଅଧିକୃତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
Galaxy Book 6 Pro ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍: ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରୋସେସର୍ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ Intel Arc ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜିପିୟୁ ରହିଛି । 16-ଇଞ୍ଚ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା 78Wh ଏବଂ 14-ଇଞ୍ଚ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 67Wh । ଏଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଯଥାକ୍ରମେ 1.59 kg ଏବଂ 1.24 kg ।
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ 6ରେ 16-ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ ଏବଂ ନନ୍-ଟଚ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 14-ଇଞ୍ଚ ନନ୍-ଟଚ୍ ଡିସପ୍ଲେରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଶୀର୍ଷ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 350 ନିଟସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ସହିତ ଏକ WUXGA IPS ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଇଣ୍ଟେଲ କୋର ଅଲଟ୍ରା 7 ପ୍ରୋସେସର୍, ଏକ 49-ବିଟ୍ NPU ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ GPU ରହିଛି । ଏହା ୱାଇଫାଇ 6E ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ଲାପଟପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ଲିମ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଫେସ୍ନାଲ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ।
ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ ସିରିଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଓ କଲର୍ ଅପସନ୍:
ସାମ୍ସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ 6 ଅଲଟ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରୋ ମଡେଲ କେବଳ ଗ୍ରେ କଲରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ମଡେଲ ଗ୍ରେ ଏବଂ ସିଲଭର୍ ଭଳି ଦୁଇଟି କଲର ଅପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିବ । ଏହି ତିନୋଟି ଲାପଟପ୍ ଇଣ୍ଟେଲର ଲାଟେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଥର ଲେକ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ଉନ୍ନତ ପରଫମାନ୍ସ ଏବଂ ଏଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ 6 ଅଲ୍ଟ୍ରାର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 2,42,990 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ 6 ପ୍ରୋ ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି ବୁକ୍ 6ର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1,78,990 ଓ 1,27,990 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।