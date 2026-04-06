ସାମସଙ୍ଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ‘ସାମସଙ୍ଗ ମେସେଜେସ୍’ ଆପ୍
Published : April 6, 2026 at 8:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ବହୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ 'ସାମସଙ୍ଗ ମେସେଜେସ୍' (Samsung Messages) ଆପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ ବଦଳରେ 'ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜେସ୍' (Google Messages) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ Google Messages ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ଏହି ସେବା ସମସ୍ତ ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ୱିୟର ଲେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗ ମେସେଜେସ୍ ଆପ୍ ଆସନ୍ତୁ ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ?
କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗ ମେସେଜେସ୍?
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମେସେଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଆରସିଏସ୍ (RCS - Rich Communication Services)କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସମାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ମେସେଜିଂ ଆପ୍କୁ ହଟାଇ ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜେସ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି ।
କେଉଁ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ସାମସଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୧୨ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ତେବେ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ (ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 11 ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍) ଥିବା ଫୋନ୍ରେ ଏହି ଆପ୍ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରେ । ସାମସଙ୍ଗର ପ୍ରିମିୟମ ଫୋନ୍ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ୍ରେ ସାମସଙ୍ଗ ମେସେଜେସ୍ ଆପ୍ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।
ଗ୍ରାହକମାନେ କ’ଣ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାମସଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ତେବେ ସାମସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜେସ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ଡିଫଲ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପରେ କ’ଣ ହେବ?
ଡେଡଲାଇନ୍ ପରେ ସାମସଙ୍ଗ ମେସେଜେସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଚାଟିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନମ୍ବର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ଏମରଜେନ୍ସି କଣ୍ଟାକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ମେସେଜ୍ ପଠାଯାଇପାରିବ । ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମେସେଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଆପଣଙ୍କ Samsung ଫୋନରେ Google Messages କିପରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ
- ପ୍ରଥମେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ Google Messages ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ସେଠାରେ ଏକ ପପ୍-ଅପ୍ ଦେଖାଯିବ । ଏହା କହିବ ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ ମେସେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟ SMS ଆପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- "ସେଟ୍ ଡିଫଲ୍ଟ SMS ଆପ୍" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ତା'ପରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମେସେଜ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- "ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫଲ୍ଟ" ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଗୁଲ୍ ମେସେଜ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।