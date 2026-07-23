ETV Bharat / technology

ବଜାରକୁ ଆସିଲା Samsungର ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍: ସିଧା ରେ-ବ୍ୟାନ ମେଟାକୁ ଦେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ 2026ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ Android XR-Powered ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ରେ-ବ୍ୟାନ ମେଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।

Gentle Monster Samsung Eyewear
Gentle Monster Samsung Eyewear (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ(Galaxy Unpacked 2026) ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ) ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇୱେର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲ ମନଷ୍ଟର ଏବଂ ୱାର୍ବି ପାର୍କର ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନର ପ୍ରାଥମିକ ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ 'Google I/O 2026' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଲଞ୍ଚ ସହିତ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଗାଲାକ୍ସି ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ୱେରେବଲ ଆଇୱେର ବଜାରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି । ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ହାଲୁକା ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି Z ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି ୱାଚ୍ ଲାଇନଅପ୍ ପରେ ଗାଲାକ୍ସି ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍:

ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସର ଡିଜାଇନ ପାଇଁ Gentle Monster ଏବଂ Warby Parker ସହିତ ମିଶି କାମ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ମଡେଲ ବାହାରିପାରିଛି । Gentle Monster ସଂସ୍କରଣରେ ଏକ ପତଳା କଳା ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଉପର ଅଂଶ ସିଧା ଏବଂ ତଳ ଅଂଶ ଗୋଲାକାର ରହିଛି । ସେହିପରି Warby Parker ସଂସ୍କରଣଟି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କେଇ ଉଠିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେମ୍ ଡିଜାଇନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆରାମ ପାଇଁ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ଏହାର କପାଳ ଏବଂ କାନ ପାଖର ଫିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଡିଜାଇନକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରାଯାଇଛି ।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍:

ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସରେ Snapdragon AR1 Gen 1 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଭିଜୁଆଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇନ-ବିଲ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସାମସଙ୍ଗର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହାର ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗ୍ଲାସକୁ ଅତିରିକ୍ତ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିବ ।

Warby Parker Samsung Eyewear
Warby Parker Samsung Eyewear (Image Credit: Samsung)

Google Gemini ଏବଂ Android XR ଫିଚର:

ଏହି ନୂଆ ଆଇୱେର Android XR ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ Google Gemini ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହା ମେସେଜ୍ ସାରାଂଶ କରିବା, ତଥ୍ୟ ପଢି ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଜେସ୍ଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ହ୍ୱାଇଟବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ମିଟିଂର ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରି ପରେ ତାହାକୁ ନୋଟ୍ସ ଭାବରେ ସେଭ୍‌ କରିବାର ସୁବିଧା ଏଥିରେ ରହିଛି । ୟୁଜରମାନେ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ କଲ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ-ଫ୍ରି ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ସେୟାର କରିପାରିବେ । Googleର Android ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସଭାପତି ସମୀର ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲର COO Won-Joon Choi କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିନା ସ୍କ୍ରିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଆଇ ସୁବିଧା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ଗ୍ଲାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ଡିଭାଇସର ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ସେଫଗାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସୁଛି Simple Energyର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ ଓ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା Mercedes-AMG E53 ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଦମ୍‌ଦାର୍ ପାୱାର ସହ ମିଳିବ 100 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy Watch Ultra2 ଓ Watch9, ମିଳିବ 5000 Nits ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଓ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ

ସାମସଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚ କଲା Galaxy Z Fold8 Ultra ଓ Z Flip8, ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଓ ଦାମ୍

TAGGED:

SAMSUNG AI GLASSES 2026
ANDROID XR EYEWEAR
GALAXY UNPACKED 2026
ସାମସଙ୍ଗ ଏଆଇ ଗ୍ଲାସ୍
SAMSUNG AI SMART GLASSES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.