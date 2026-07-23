ବଜାରକୁ ଆସିଲା Samsungର ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍: ସିଧା ରେ-ବ୍ୟାନ ମେଟାକୁ ଦେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ 2026ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ Android XR-Powered ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ରେ-ବ୍ୟାନ ମେଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।
Published : July 23, 2026 at 8:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ(Galaxy Unpacked 2026) ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ) ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇୱେର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲ ମନଷ୍ଟର ଏବଂ ୱାର୍ବି ପାର୍କର ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନର ପ୍ରାଥମିକ ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ 'Google I/O 2026' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଲଞ୍ଚ ସହିତ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଗାଲାକ୍ସି ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ୱେରେବଲ ଆଇୱେର ବଜାରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି । ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ହାଲୁକା ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି Z ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି ୱାଚ୍ ଲାଇନଅପ୍ ପରେ ଗାଲାକ୍ସି ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍:
ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସର ଡିଜାଇନ ପାଇଁ Gentle Monster ଏବଂ Warby Parker ସହିତ ମିଶି କାମ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ମଡେଲ ବାହାରିପାରିଛି । Gentle Monster ସଂସ୍କରଣରେ ଏକ ପତଳା କଳା ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଉପର ଅଂଶ ସିଧା ଏବଂ ତଳ ଅଂଶ ଗୋଲାକାର ରହିଛି । ସେହିପରି Warby Parker ସଂସ୍କରଣଟି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କେଇ ଉଠିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେମ୍ ଡିଜାଇନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆରାମ ପାଇଁ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ଏହାର କପାଳ ଏବଂ କାନ ପାଖର ଫିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଡିଜାଇନକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରାଯାଇଛି ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍:
ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସରେ Snapdragon AR1 Gen 1 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଭିଜୁଆଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇନ-ବିଲ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସାମସଙ୍ଗର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହାର ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗ୍ଲାସକୁ ଅତିରିକ୍ତ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିବ ।
Google Gemini ଏବଂ Android XR ଫିଚର:
ଏହି ନୂଆ ଆଇୱେର Android XR ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ Google Gemini ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହା ମେସେଜ୍ ସାରାଂଶ କରିବା, ତଥ୍ୟ ପଢି ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଜେସ୍ଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ହ୍ୱାଇଟବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ମିଟିଂର ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରି ପରେ ତାହାକୁ ନୋଟ୍ସ ଭାବରେ ସେଭ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଏଥିରେ ରହିଛି । ୟୁଜରମାନେ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ କଲ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ-ଫ୍ରି ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ସେୟାର କରିପାରିବେ । Googleର Android ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସଭାପତି ସମୀର ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲର COO Won-Joon Choi କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିନା ସ୍କ୍ରିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଆଇ ସୁବିଧା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ଗ୍ଲାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ଡିଭାଇସର ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ସେଫଗାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।