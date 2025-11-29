ଫ୍ଲପ୍ ମାରିଲା iPhone Air; ପତଳା ଫୋନ ଆଣିବା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସାମସଙ୍ଗ, ସାଓମି
ଆପଲ୍ର ସବୁଠୁ ପତଳା ଫୋନ iPhone Air ଫ୍ଲପ୍ ମାରିବା ପରେ ଆଗକୁ ପତଳା ଫୋନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଲ୍ ନିଜର ସବୁଠୁ ପତଳା ଫୋନ iPhone Airକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହାକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ପତଳା ଫୋନ ଆଣିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ର ପତଳା ଫୋନଟି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ବଜାରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିନାହିଁ । ଏହାପରେ ସାମସଙ୍ଗ, ସାଓମି, ଓପୋ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଫୋନ ତିଆରି କରିବା କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଡିଜିଟାଇମ୍ସର ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, iPhone Airର ଚାହିଦା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ ଆପଲ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ଆଶାଠାରୁ ବହୁ କମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ଆପଲ୍ ଆଉ ଏକ ପତଳା ଫୋନ iPhone Air 2 ଆଣିବା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି । ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଲ୍ର ପତଳା ଫୋନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନଥିବା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯଦି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 17 Air କଥା କହିବା, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଡିଜାଇନକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଖିଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେଶିଫିକେସନକୁ କମ କରିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାମେରା ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ବହୁ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର ବିକ୍ରି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ କମ ରହିଥିଲା । ଏଥିରୁ ଆପଲ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତାମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ ପତଳା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଉପରେ ।
ଆପଲ୍ର ଉତ୍ପାଦନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଇଫୋନ ଏୟାର ଡିଭାଇସଟି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏହି ଡିଭାଇସ ।
- iPhone Airର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅର୍ଡରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।
- Foxconn ନିଜ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନକୁ କମ କରିଛି ।
- Luxshare ଉତ୍ପାଦନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିଛି ।
- Deviceର ଲିଡ୍ ଡିଜାଇନର କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ।
- iPhone Air 2 କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ।
କ୍ଷତି ସହିଲା ଆପଲ୍, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଶିଳ୍ପ
ଆପଲ୍ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଆପଲ୍ ପରି ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଲଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି । ଆଇଫୋନ ଏୟାର ପୂର୍ବରୁ ସାମସଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଏକ ପତଳା ଡିଭାଇସ Samsung Galaxy S25 Edgeକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଫୋନର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଆଖିଦୃଶିଆ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ବାରା କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା Edge ଭାରିଏଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ସାମସଙ୍ଗର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜରେ Galaxy S26 Edge ମଡେଲଟି ସାମିଲ ନହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆପଲ୍ ଓ ସାମସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚାଇନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ଯେପରି ସାଓମି, ଓପୋ ଓ ଭିଭୋ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପତଳା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ କରୁଥିବା କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଚୀନର ଏହି 3ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସେୟାର ବେଶ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଏଥିଲାଗି ଏମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ।
ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଟଳ Motorola
ଆପଲ୍, ସାମସଙ୍ଗ, ସାଓମି, ଓପୋ ଏବଂ ଭିଭୋ ନିଜର ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବାବେଳେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ମୋଟୋରୋଲା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଟଳ ଅଛି । ମୋଟୋରୋଲା ଏପରି ଏକ କମ୍ପାନୀ, ଯିଏକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ନିଜର ଅନେକ ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଚୀନ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ଗ୍ରାହକ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ ପତଳା ଡିଜାଇନ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡିଭାଇସ, ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଓ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅଲଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷତାକୁ କମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ଆଇଫୋନ ଏୟାର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।