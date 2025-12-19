ETV Bharat / technology

ସାମସଙ୍ଗ ଆଣିଲା ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ 2nm Node ଚିପସେଟ୍‌; ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସରେ ହେବ ବ୍ୟବହାର

ସାମସଙ୍ଗ Exynos 2600 ନାଁରେ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ନାନୋମିଟର ନୋଡ୍‌ ଚିପସେଟ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସରେ ଆସିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Exynos 2600
Exynos 2600 (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 1:55 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ନାନୋମିଟର ନୋଡ୍‌ ଚିପସେଟ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ଟି ସାମସଙ୍ଗର ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ଗାଲାକ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗେଟ୍‌-ଅଲ୍‌-ଆରାଉଣ୍ଟ (GAA) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୋଟିଏ ଚିପସେଟ୍‌ଟି CPU, GPU ଏବଂ NPUର ମିଶ୍ରଣ, ଯଆହାକି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହିତ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ।

ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ଚିପସେଟ୍‌ Exynos 2600ଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଲାକ୍ସି ଏସ26 ସିରିଜ (Galaxy S26 Series) ସହିତ ବଜାରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ କେଉଁ ଡିଭାଇସରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏହାର ଲଞ୍ଚ ସମୟ ଓ ଫିଚରରୁ ଲାଗୁଛି ଏହା Galaxy S26 ପିଢି ସହିତ ଆସିବ ।

Exynos 2600: ବିଶେଷତା

ସାମସଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଚିପ୍‌କୁ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଡିଭାଇସରେ AI ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦ୍ରୁତ ଭାବେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା Galaxy S26 ପିଢିର ଡିଭାଇସରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ।

ନୂଆ CPU ଡିଜାଇନ:

Exynos 2600ରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହାର CPU ଲେଆଉଟ୍ । ସାମସଙ୍ଗ ପାରମ୍ପରିକ ବଡ଼, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଛୋଟ କୋର୍ ଗଠନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି । ଏହା ବଦଳରେ, ଚିପ୍ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ C1-ଅଲ୍ଟ୍ରା କୋର୍ ଏବଂ 9ଟି ମଧ୍ୟମ କୋର୍ ସହିତ 10-କୋର୍ ସେଟଅପ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଭାରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାକି 6ଟି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ।

ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ହେଲା NPU:

ସାମସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା NPU ଜେନେରେଟିଭ୍ AI କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଜଟିଳ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । Galaxy S26 ସିରିଜରେ, ଏହା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ, ସ୍ମାର୍ଟ ଭଏସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍-ସ୍ତରୀୟ AI ଫିଚର ହୋଇପାରେ ଯାହା କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କମ ଲାଟେନ୍ସିରେ ଏହା ଉନ୍ନତ ଭାବରେ କାମ କରିପାରେ ।

ଗେମିଂ ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ:

ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦିଗରେ, Exynos 2600 ଚିପସେଟ୍‌ରେ AMDର RDNA 3 ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ Xclipse 960 GPU ରହିଛି । ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ଏହା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରେ-ଟ୍ରେସିଂ ଦକ୍ଷତାରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ରେ ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି Exynos Neural Super Sampling (ENSS), ଏହି AI-ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅପ୍ସ୍କେଲିଂ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରେ, ଯାହା ପାୱାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନ କରି ଖେଳକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ ।

କ୍ୟାମେରା, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଡିଜାଇନ

ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ଟି 320 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ପର୍ସେପ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଡେ ଯାହା ISPକୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ଏହା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ । ଭିଡିଓ କଥା କହିଲେ, ଏହା କମ୍-ଆଲୋକରେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 8K ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସାମିଲ, ଯାହା 2026 ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ, Samsung ଏକ ନୂତନ ହିଟ୍ ପାଥ୍ ବ୍ଲକ ଡିଜାଇନ ଆଣିଛି। ଏହା ଫୋନକୁ ତାତିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମୟରେ ଚିପ୍ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

Galaxy S26 ସହ କରିପାରେ ଡେବ୍ୟୁ

ଯଦିଓ Samsung ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଫୋନଗୁଡ଼ିକ Exynos 2600 ବ୍ୟବହାର କରିବ, ପ୍ରୋସେସରର ଲଞ୍ଚ ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଫିଚର୍ ସେଟ୍ Galaxy S26 ସିରିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ Samsung ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ-ଭିତ୍ତିକ ଚିପ୍ ରଣନୀତି ଜାରି ରଖିପାରେ, ଅର୍ଥାତ କିଛି ବଜାର Exynos ଚିପସେଟ୍‌ ସହ ଫୋନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଜାରରେ Snapdragon ଚିପସେଟ୍‌ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ।

