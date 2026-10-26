Samsung TVକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସାଘଂତିକ ଅଭିଯୋଗ, ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ
ସାମସଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିର ସଫ୍ଟୱେର ଆପଣ କ’ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରିପାରେ ବୋଲି ଜଣେ ଗବେଷକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 26, 2026 at 12:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥାଇପାରେ । ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବାଉଣ୍ଟି ହଣ୍ଟର 'log4j' ନିଜର 2025 Samsung TV ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଉଛି । ଗତ 21 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟିଭିର Tizen ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ରିଭର୍ସ-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରାଇଭେସି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଓ ଅଡିଓ ଟ୍ରାକିଂ କୋଡ୍ର ଖୁଲାସା:
i own a relatively new (2025) samsung tv. i kept getting weirdly targeted ads. i tried reversing the firmware but it was aes encrypted and no keys unless tear it apart and do uart/jtag magic. zero days it is. root shell on new samsung TVs! discovered PRIVACY HORROR. write up? https://t.co/EsxxCy1b6a— log4j (@log4j) October 21, 2026
'log4j'ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି କୋଡ୍ ମିଳିଛି ଯାହା ବିସ୍ତୃତ ଟେଲିମେଟ୍ରି, ଅଡିଓର ବର୍ଗୀକରଣ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଭାଇସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ । ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭିର ଧୀମା ପ୍ରଦର୍ଶନ (Slow Performance) ପଛରେ ୟୁଜର ଡାଟାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ କ୍ରସ୍-ଡିଭାଇସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ IDର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଟିଭିରେ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ମଡେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା କୋଡ୍ରେ ଏକ 'ରିଜନ୍-ସ୍ପେସିଫିକ୍ କନଭେନସନାଲ୍ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ' ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କ ଟିଭି ଦେଖିବାର ଆଚରଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ । ଯେପରିକି କେଉଁ ଭିଡିଓ ଦେଖାଯାଇଛି, କେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସ୍କିପ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କ’ଣ ରହିଛି ।
ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନଥିଲେ ବି ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଅଡିଓ!
ଯେଉଁ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ 'log4j' କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଭଳି କିଛି ଗତିବିଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଥିବା କନେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ (ଯେପରିକି ସାଉଣ୍ଡବାର୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଡିଭାଇସ୍)କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ, Hugging Faceର ଇଞ୍ଜିନିୟର 'ngxson' କହିଛନ୍ତି ଯେ 'Flipper Zero' ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଟିଭି 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଗତ 23 ଅକ୍ଟୋବର 2026ର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ 'ngxson' କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିଲା । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର 'Tizen' ଟିଭି 'ରୁଟେଡ୍' ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ସେଟିଂସ୍ ଡିସେବଲ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ବିନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିବା ସାଧାରଣ ଟିଭିର ଆଚରଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।
OpenAI ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ:
i own a relatively new (2025) samsung tv. i kept getting weirdly targeted ads. i tried reversing the firmware but it was aes encrypted and no keys unless tear it apart and do uart/jtag magic. zero days it is. root shell on new samsung TVs! discovered PRIVACY HORROR. write up? https://t.co/EsxxCy1b6a— log4j (@log4j) October 21, 2026
'log4j' ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଟିଭି ଉପରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ OpenAIର ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଇମେଲ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସାଇବର ଦୁରୂପଯୋଗ କାରଣରୁ OpenAI ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି । ତେବେ ଟିଭିର ଭୁଲ୍ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେ କେବଳ 'ଲୋକାଲ୍ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ' ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 'ବ୍ୟବହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ'ର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି । ଏକ ଟିପ୍ପଣୀରେ 'log4j' ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ କୌଣସି 'ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଲାସିଫାୟର' କାରଣରୁ ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥାଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ 'log4j' ନିଜ ନିଷ୍କର୍ଷର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିପରି ଏଭଳି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଇଭେସି ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ କେବଳ Samsung ଏବଂ Tizen ଉପରେ ଲାଗିନାହିଁ, ବରଂ LG ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରୀ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି । ନିଜ ପୋଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଶେଷରେ 'log4j' ମଜାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ "ଶେଷରେ ଏଭଳି ଏକ କମ୍ପାନୀ ମିଳିଗଲା, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି" ।