CES 2026: ସାମସଙ୍ଗ ଆଣୁଛି ଏକାଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ; AI ବଦଳାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀ

ସାମସଙ୍ଗ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା CES 2026ରେ ଏଆଇ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କଣ କଣ ଓ କିପରି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Samsung
Samsung CES 2026 में Bespoke AI Laundry, AirDresser, WindFree AC ଓ Jet Bot (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୋ (CES 2026) ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ ଜାନୁଆରୀ 9, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ଲାସ ଭେଗାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସାମସଙ୍ଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଆଣିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଥର ସାମସଙ୍ଗର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ AI-ଚାଳିତ ଘରୋଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ରହିଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିପାରିବ।

ସାମସଙ୍ଗର ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର Bespoke AI ଲିଭିଂ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ କରୁଛି । ଏଥିରେ ପୋଷାକ ଯତ୍ନ, ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସଫା କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସାମିଲ ଯାହା AI ବ୍ୟବହାର କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସାମସଙ୍ଗର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ବ୍ୟବସାୟର EVP ଏବଂ R&D ମୁଖ୍ୟ Jeong Seung Moon କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ଆଧାରରେ ଏହି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରିଛି ।"

Bespoke AI Laundry Combo

2024 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଲଣ୍ଡ୍ରି କମ୍ବୋର 2026 ସଂସ୍କରଣ ଏବେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ସୁପର ସ୍ପିଡ୍ ସାଇକେଲରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ । ନୂତନ ବୁଷ୍ଟର ହିଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଶୁଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ସେହିପରି ଅଟୋ ଓପନ୍ ଡୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଧୋଇବା ପରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡୋର୍‌ ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ଭିତରେ ବାୟୁ ସଂଚାଳନ କରିଥାଏ ।

Samsung
ବେସ୍ପୋକ୍ ଏଆଇ ଲଣ୍ଡ୍ରି କମ୍ବୋ ସହିତ ଧୋଇବା ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ଏବେ ଦ୍ରୁତ ହେବ। (Image Credit: Samsung)

ଏଆଇ ୱାଶ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଏ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଓଜନ, କପଡ଼ା ପ୍ରକାର ଏବଂ ମାଟି ସ୍ତର ବୁଝେ । ଏହି ବର୍ଷ, ଏକ 7 ଇଞ୍ଚ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସହିତ ଏକ 2.8 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଏକ ଜଗ୍ ଡାଏଲ୍ ସହିତ ଏକ ସୁଲଭ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

Bespoke AI AirDresser: ଆହୁରି ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ

Samsung
ବେସ୍ପୋକ୍ ଏଆଇ ଏୟାରଡ୍ରେସର୍ ଏବେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ରିଙ୍କଲ୍ କେୟାର (କପଡ଼ା ଜକାମକା) ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କପଡ଼ାକୁ ଶୁଖାଇଥାଏ । (Image Credit: Samsung)

ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଥିବା ନୂତନ ବେସ୍ପୋକ୍ ଏଆଇ ଏୟାରଡ୍ରେସର୍ ଏବେ ଡି-ରିଙ୍କଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଂକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହାର ଅଟୋ ରିଙ୍କଲ୍ କେୟାର ଫିଚର, ଯାହା ଡୁଆଲ୍ ଏୟାରୱାସ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହା ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ବାଷ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି 99.9 % ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ହ୍ରାସ କରିବାର ଦାବି କରେ । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରାଇଂ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଲୋଡ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମୟକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଲଣ୍ଡ୍ରି କମ୍ବୋ ସହିତ ଅଟୋ ସାଇକେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଧୋଇବା ପରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଂ ମୋଡ୍ ଚୟନ କରେ ।

Bespoke AI WindFree Pro AC

Samsung
ବେସ୍ପୋକ୍ ଏଆଇ ୱିଣ୍ଡଫ୍ରି ପ୍ରୋ AC ମଲ୍ଟି ବ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଲିଂ ଏୟାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ । (Image Credit: Samsung)

ନୂଆ ୱିଣ୍ଡଫ୍ରି ପ୍ରୋ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରରେ ଏବେ 3ଟି ବ୍ଲେଡ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 7 ପ୍ରକାରର ୱିଣ୍ଡ ମୋଡ୍‌ ମିଳିଥାଏ । Max Wind ମୋଡ୍‌ 15 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ କୁଲିଂ ଦେଉଥିବାବେଳେ Surround Wind ମୋଡ୍‌ ଘରର ପ୍ରତି କୋଣରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ସେହିପରି Long Reach Wind ଅଧିକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ପଠାଏ ଏବଂ Down Wind ମୋଡ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଓ ଆରାମଦାୟକ କୁଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ । AI Energy Mode 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ।

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: ସଫେଇର ନୂଆ ଉପାୟ

Samsung
ବେସ୍ପୋକ୍ ଏଆଇ ଜେଟ୍ ବଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଏବେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ଅବରୋଧକୁ ଏଡାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରେ। (Image Credit: Samsung)

କ୍ବାଲକମ୍ ଡ୍ରାଗନୱିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ରୋବୋଟ୍ ଭାକ୍ୟୁମଟି ମଣିଷ, ପାଳିତ ପଶୁ, କେବୁଲ୍ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରେ । ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହା ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯିବ କି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ । ଇଜି ପାସ୍ ହ୍ବିଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

