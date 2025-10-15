ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସାମସଙ୍ଗର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଓପନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ; ଲଞ୍ଚ ହେବ 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋହନ' ହେଡସେଟ୍
ସାସମଙ୍ଗ ଏହାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋହନ ହେଡସେଟ୍ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସାମସଙ୍ଗର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଓପନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 15, 2025 at 11:11 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋହନ' ରିଆଲିଟି ହେଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । 'ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ୱାଇଡ୍ ଓପନ୍' ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ 22 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ 7.30ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହି ହେଡସେଟ୍ ସାମସଙ୍ଗ, ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ କ୍ବାଲକମ୍ ଦ୍ବାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏକ୍ସଆର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲିବ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଲ୍ର ଭିଜନ ପ୍ରୋ ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋହନ ସାମସଙ୍ଗର ଇମର୍ସିଭ୍ ଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ । ଏହା ସହିତ ସାମସଙ୍ଗ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ ଇଭେଣ୍ଟ ?
ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଓପନ୍' ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା 22 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସକାଳ 7.30ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆଗ୍ରହୀ ଦର୍ଶକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋହନ ହେଡସେଟ୍ର ଲଞ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଫିଚର, ବିଶେଷତା ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋହନ XRକୁ 'Samsung Galaxy XR' ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
Official ✅— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 15, 2025
Samsung’s Project Moohan XR headset (Android XR) is launching on October 21st. pic.twitter.com/EI6ADRQ2GS
Project Moohan: ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଓ ଦାମ
ତେବେ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ହେଡସେଟ୍ର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ସାମସଙ୍ଗ ଏଥିଲାଗି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି: ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ Moohan ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସାମସଙ୍ଗ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ $100 କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବେ । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସାମସଙ୍ଗର ନୂତନ XR ହେଡସେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲେ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ବୋନସ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ ବରଂ ସାମସଙ୍ଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଟେକ୍ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ରହିବେ ।
ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ଘୋଷଣା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଲ୍ ତାର ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ହେଡସେଟ୍ର ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ଏବେ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋର ହାଲୁକା ସଂସ୍କରଣକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିକ୍ସଡ୍ ରିଆଲିଟି ବଜାରରେ ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟକ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ ।
Samsung XR Headset: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଆଗାମୀ XR ହେଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ Android XR ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ Samsung, Google ଏବଂ Qualcomm ଦ୍ବାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଦୁଇଟି ମାଇକ୍ରୋ-OLED 4K ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ଇମର୍ସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ 29 ନିୟୁତ ପିକ୍ସେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଏହା Qualcommର Snapdragon XR2 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ବାସ୍ତବତା ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ।
କମ୍ପାନୀ AI ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ସହଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ ଗେମିଂ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସାମିଲ । ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋହନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହା Android XR ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ AI ଆଣିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିକ୍ସଡ୍ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖେ ।