ସାମସଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚ କଲା ନିଜର ପ୍ରଥମ TriFold ଫୋନ; ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ଓ ବିଶେଷତା

ସାମସଙ୍ଗ ଦୁଇ ଥର ମୋଡି ହୋଇପାରୁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 'Galaxy Z TriFold' ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଖୋଲିବା ପରେ ଟାବଲେଟ୍‌ ପରି ହୋଇଯାଏ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ସାମସଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚ କଲା ନିଜର ପ୍ରଥମ TriFold ଫୋନ (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 11:33 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ ଅନେକ ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋନ 'Galaxy Z TriFold'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ହୁୱେଇ (Huawei) ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଏବଂ 2025ରେ ନିଜର ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ସାମସଙ୍ଗର ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।

ସାମସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋନଟି ଦୁଇ ଥର ଭାଙ୍ଗି ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଘରୋଇ ବଜାର ଅର୍ଥାତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋନଟି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ବିଶ୍ବ ବଜାର ସମେତ ଏହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ତେବେ ଏହି ଫୋନରେ କଣ ଖାସ୍‌ ଓ ଦାମ କେତେ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣିବା ।

Samsung Galaxy Z TriFold: ଡିଜାଇନ ଓ ଆକାର

ଗାଲାକ୍ସି ଜେଡ୍‌ ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡର ଡିଜାଇନ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ଫୋନ ଇନୱର୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦୁଇ ଥର ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଓ ପକେଟ୍‌ରେ ସାଧାରଣ ଫୋନ ପରି ଫିଟ୍‌ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଆକାରର ଟାଇଟାନିୟମ ହିଞ୍ଜ (Hinge) ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଫୋଲ୍ଡିଂକୁ ସଠିକ୍‌ କରିଥାଏ । ହିଞ୍ଜ ଲାଗି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆର୍ମର ଆଲୁମିନିୟମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ସାମସଙ୍ଗ ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋନ (Image Credit: Samsung)

ଫୋନକୁ ଏପରି ଭାବେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଫୋଲ୍ଡ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ ମଧ୍ୟରେ କମ ଫାଙ୍କ ରହିଥାଏ । ଏହାର କଭର ଡିସପ୍ଲେ Gorilla Glass Ceramic 2 ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ Ceramic Glass Fibre Reinforced Polymerର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନଟି ହାଲୁକା ଓ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ଫୋନ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଲାଗି ଏଥିରେ IP48 ରେଟିଂ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନର ଆକାର 159.2 x 75 x 12.9 ମିମି ଏବଂ ଖୋଲିବା ପରେ 59.2 x 214.1 x 3.9 ମିମି ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ 309 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।

Samsung Galaxy Z TriFold: ଡିସପ୍ଲେ

ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର ହେଉଛି ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର ଉନ୍ନତ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାମସଙ୍ଗର ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋନର ଡିସପ୍ଲେ ଗୁଣବତ୍ତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଗାଲାକ୍ସି ଜେଡ୍ ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନର ଇନର ଅର୍ଥାତ୍‌ ଭିତର ସ୍କ୍ରିନରେ 10.0-ଇଞ୍ଚ QXGA plus AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ 120Hz ଓ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ 1600 ନିଟ୍ସ ରହିଥାଏ ।

ଏହି ଫୋନର କଭର ଡିସପ୍ଲେ 6.5-ଇଞ୍ଚ FHD plus AMOLED ସ୍କ୍ରିନ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ଓ 2600 ନିଟ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ରହିଛି । ଉଭୟ ସ୍କ୍ରିନ DCI P3 କଲର ଗାମଟ୍‌ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ, ଏଥିଲାଗି ଫୋନରେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ରିଅଲ୍‌ ଦେଖାଯାଏ । ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ, ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାମ ଆଦି କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।

Samsung Galaxy Z TriFold: ପ୍ରୋସେସର ଓ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ

ସାମସଙ୍ଗ ଏଥିରେ କ୍ବାଲକମ୍‌ର Snapdragon 8 Elite for Galaxy ଚିପସେଟ୍‌ ଦେଇଛି, ଯାହାକି 3 ନାନୋମିଟର ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 16GB RAM ଓ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ରହିଛି । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OneUI 8 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏହି ସେଟଅପ୍‌ ପାୱାର ୟୁଜର ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଉଭୟଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ।

Samsung Galaxy Z TriFold: କ୍ୟାମେରା

ଏହାର ପଛ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରିପଲ୍‌ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ସହିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 200MP ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା OIS ସହିତ ଆସିଛି ଏବଂ 12MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍‌ ଓ 10MP (30x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ଜୁମ୍‌) ସହିତ ଆସିଛି । ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ ଲାଗି ଏଥରେ କଭର ସ୍କ୍ରିନରେ 10MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଓ ଇନର ଡିସପ୍ଲେ 10MP ରହିଛି ।

Samsung Galaxy Z TriFold: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ

  • 5600mAhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ
  • 45W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
  • 15W ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ

Samsung Galaxy Z TriFold: କନେକ୍ଟିଭିଟି ଓ ସେନ୍ସର

ଫୋନରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି Wi Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, USB C ପୋର୍ଟ ପରି ସମସ୍ତ ଲାଟେଷ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏଥିରେ ସାଇଡ୍‌ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍‌ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି ।

Samsung Galaxy Z TriFold: ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଅଫର

ସାମସଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ କୋରିଆରେ ଏହି ଫୋନ୍ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ପରେ ଚୀନ, ତାଇୱାନ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ହେବ। ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫଲାଇନ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଅନୁଭବ ସାଉଣ୍ଟିପାରିବେ । ଏହି ଫୋନ ଉପରେ ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ:

  • Google AI Proର 6 ମାସର ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷଣ
  • ଜେମିନି ଆପ୍‌ରେ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ (Veo3) ଏବଂ 2TB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍
  • ଡିସପ୍ଲେ ମରାମତି ଉପରେ ଏକକାଳୀନ 50 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି
