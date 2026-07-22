ସାମସଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚ କଲା Galaxy Z Fold8 Ultra ଓ Z Flip8, ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଓ ଦାମ୍
ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ Galaxy Z Fold8 Ultra ସହ ନୂଆ ସିରିଜ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 22, 2026 at 9:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିମିୟମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଯାହାର ନାମ Galaxy Z Fold8 Ultra ଅଟେ । ସାମସଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ Galaxy Z ସିରିଜ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ Fold8 Ultraକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ଗାଲାକ୍ସିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ "ଅଲ୍ଟ୍ରା" ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାସିୟତ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛି । ଏହି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ତିନୋଟି ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ Galaxy Z Flip8 ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Galaxy Z Fold8 Ultra ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ପ୍ରିମିୟମ ଡିସପ୍ଲେ: ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡେଲରେ ଏକ ବିଶାଳ 8 ଇଞ୍ଚର QXGA+ Dynamic AMOLED 2X ମୁଖ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହାର ବାହ୍ୟ ଭାଗରେ 6.5 ଇଞ୍ଚର FHD+ Dynamic AMOLED 2X କଭର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି ।
ପ୍ରୋସେସର ଓ ଓଜନ: ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଖୋଲା ଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର 4.1 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 215 ଗ୍ରାମ ଅଟେ, ଯାହା ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଥାଏ ।
କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍: ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ HDR ସପୋର୍ଟ ସହ 200MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 50MP ର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା 8K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରେ । ସେଲଫି ପାଇଁ ଭିତରେ 10MP ଏବଂ କଭର୍ ଉପରେ 10MP କ୍ୟାମେରା ଅଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଆଇପି ରେଟିଂ: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ 5,000mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP48 ର ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Galaxy Z Fold8ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଚମତ୍କାର ଡିସପ୍ଲେ: ଏହି ବୁକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ 7.6 ଇଞ୍ଚର QXGA+ Dynamic AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 5.5 ଇଞ୍ଚର WUXGA+ Dynamic AMOLED 2X କଭର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଅନୁପାତ 10:16 ରହିଛି ।
ହାର୍ଡୱେର ଓ ଓଜନ: ଏହି ମଡେଲରେ ସମାନ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 4,800 mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 201 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ସାମସଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଫୋଲ୍ଡ ଫୋନ୍ ଅଟେ ।
କ୍ୟାମେରା ଓ ଚାର୍ଜିଂ: ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଡୁଆଲ୍ 50MP କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ IP48 ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
Galaxy Z Flip8 ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିସପ୍ଲେ: ଏହି ଫ୍ଲିପ୍ ଫୋନ୍ରେ 6.9 ଇଞ୍ଚର FHD+ Dynamic AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହାର ବାହ୍ୟ ଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ 4.1 ଇଞ୍ଚର ସୁପର ଆମୋଲେଡ୍ FlexWindow କଭର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା Gemini Intelligence କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ପ୍ରୋସେସର ଓ କ୍ଷମତା: ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ Exynos 2600 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାତ୍ର 180 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଏବଂ ଖୋଲା ଥିବା ସମୟରେ 6.1 ମିମି ପତଳା ଅଟେ ।
କ୍ୟାମେରା ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ: ଏଥିରେ 50MP ର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 12MP ର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ 4,300mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 25W ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାମ୍:
ସାମସଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:
1. Galaxy Z Fold8:
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 1,79,999 ଟଙ୍କା ।
- 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 1,99,999 ଟଙ୍କା ।
- 16GB RAM + 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 2,39,999 ଟଙ୍କା ।
2. Galaxy Z Fold8:
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 1,99,999 ଟଙ୍କା ।
- 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 2,19,999 ଟଙ୍କା ।
- 16GB RAM + 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 2,59,999 ଟଙ୍କା ।
3. Galaxy Z Flip8:
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 1,24,999 ଟଙ୍କା ।
- 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 1,44,999 ଟଙ୍କା ।
ଆଡଭାନ୍ସ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚ ଅଫର:
ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 17 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗ ନକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଫୋନ୍ରେ ଗାଲାକ୍ସି ଏଆଇର ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସ ସୁବିଧା ଯେପରିକି Now Brief, Now Nudge ଏବଂ Gemini Notebookର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରାଇଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ 6 ମାସ ପାଇଁ Google AI Pro ର ମାଗଣା ଟ୍ରାଏଲ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 5TBର କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏଥିସହ ଆଇଓଏସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ସହଜରେ ୱାୟରଲେସ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ଟୁଲ୍ କୁ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ।