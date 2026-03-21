ଏବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ Samsungର Ultra ମଡେଲ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

ଏବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ Samsungର Ultra ମଡେଲ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି
Published : March 21, 2026 at 8:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ସାମସଙ୍ଗର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ କମ୍ପାନୀ ଗାଲାକ୍ସି ଫୋରେଭର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଏକ ୱନ୍ରସିପ୍ ମଡେଲ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବା ସ୍ୱତେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଦେଇ ଫୋନ କିଣିବା କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ, ଗାଲାକ୍ସି ଫୋରେଭର, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲଟ୍ରା କିମ୍ବା ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାମସଙ୍ଗ ଏ ଅଫର ପାଇଁ କଣ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ।
୧୨ ମାସ ପରେ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟର 50% EMIରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା Samsung Finance+ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । Samsung Finance+ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କମ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସହିତ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ
- ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 50% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ୟୁୟର୍ଡ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପାଆନ୍ତୁ
- ଫୋନଟିକୁ ଫେରାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି 50% ଆଉ 12ଟି ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ରେ ପୈଠ କରନ୍ତୁ
- ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ଲାଗସିପକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ
ଯେଉଁମାନେ Samsung Finance+ ଯୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ Galaxy ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କିଣିପାରିବେ । ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 13 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା Samsung Care+ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା 13 ମାସ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଏବଂ ଲିକ୍ୟୁଡି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 13,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିରୋ ଡିଟେକ୍ଟବେଲ ନୋ ଆସ୍କଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଟର୍ନର ଦାବି କରିଛି । ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫି ପ୍ରତି ମାସରେ 749.92 ଟଙ୍କା, ଯାହା ମୋଟ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ । ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ Galaxy S26 Ultra ଏବଂ Galaxy S26 Plus ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ।
|ମଡେଲ
|ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ
|ଡିଭାଇସ୍ର ମୂଲ୍ଯ
|Galaxy Forever Programme Fees
|ମାସିକ ପେମେଣ୍ଟ
|ଗାଲାକ୍ସି S26 Plus
|1,19,99 ଟଙ୍କା
|4,999.96 ଟଙ୍କା
|749.92 ଟଙ୍କା
|5,749.88 ଟଙ୍କା
|ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲଟ୍ରା
|1,39,99
|5,833.29 ଟଙ୍କା
|749.92 ଟଙ୍କା
|6.583,21 ଟଙ୍କା
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ Samsung.com କିମ୍ବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ 1,500ରୁ ଅଧିକ Samsung Experience ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ । କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନୋ-କଷ୍ଟ EMI କେବଳ Samsung.com, ଏବଂ Samsung Finance+ ଉଭୟ ପାଇଁ କାମ ଦିଏ ।