ଏବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ Samsungର Ultra ମଡେଲ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

ଯେଉଁମାନେ Samsung Finance+ ଯୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ Galaxy ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କିଣିପାରିବେ ।

ଏହି ଫଟୋରେ Samsung Galaxy S ସିରିଜର ଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 8:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ସାମସଙ୍ଗର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ କମ୍ପାନୀ ଗାଲାକ୍ସି ଫୋରେଭର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଏକ ୱନ୍‌ରସିପ୍‌ ମଡେଲ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବା ସ୍ୱତେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଦେଇ ଫୋନ କିଣିବା କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ, ଗାଲାକ୍ସି ଫୋରେଭର, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲଟ୍ରା କିମ୍ବା ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାମସଙ୍ଗ ଏ ଅଫର ପାଇଁ କଣ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ।

୧୨ ମାସ ପରେ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:

ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟର 50% EMIରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା Samsung Finance+ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । Samsung Finance+ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କମ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସହିତ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ

  1. ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 50% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ୟୁୟର୍ଡ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପାଆନ୍ତୁ
  2. ଫୋନଟିକୁ ଫେରାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି 50% ଆଉ 12ଟି ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ରେ ପୈଠ କରନ୍ତୁ
  3. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ଲାଗସିପକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ

ଯେଉଁମାନେ Samsung Finance+ ଯୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ Galaxy ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କିଣିପାରିବେ । ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 13 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା Samsung Care+ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା 13 ମାସ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଏବଂ ଲିକ୍ୟୁଡି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍‌ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 13,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିରୋ ଡିଟେକ୍ଟବେଲ ନୋ ଆସ୍କଡ୍‌ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ ରିଟର୍ନର ଦାବି କରିଛି । ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫି ପ୍ରତି ମାସରେ 749.92 ଟଙ୍କା, ଯାହା ମୋଟ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ । ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ Galaxy S26 Ultra ଏବଂ Galaxy S26 Plus ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ।

ମଡେଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟଡିଭାଇସ୍‌ର ମୂଲ୍ଯGalaxy Forever Programme Feesମାସିକ ପେମେଣ୍ଟ
ଗାଲାକ୍ସି S26 Plus1,19,99 ଟଙ୍କା 4,999.96 ଟଙ୍କା 749.92 ଟଙ୍କା 5,749.88 ଟଙ୍କା
ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲଟ୍ରା1,39,995,833.29 ଟଙ୍କା749.92 ଟଙ୍କା 6.583,21 ଟଙ୍କା

ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ Samsung.com କିମ୍ବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ 1,500ରୁ ଅଧିକ Samsung Experience ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ । କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନୋ-କଷ୍ଟ EMI କେବଳ Samsung.com, ଏବଂ Samsung Finance+ ଉଭୟ ପାଇଁ କାମ ଦିଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଲସା ହେଲା BMW i3ର ଫିଚର୍ସ, ମିଳିବ 900kmର ରେଞ୍ଜ

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍‌ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର୍ସ, ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ବେଳେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା

ଡାଉନ୍‌ଲୋଡରେ ChatGptକୁ ଟପିଲା IndianOil One ଆପ୍‌ ! ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ କଣ

