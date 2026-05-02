ସାମସଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ରାଜୁ ପୁଲନ୍ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା
Published : May 2, 2026 at 2:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ (Samsung India) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୁ ପୁଲନ୍ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସାମସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ରାଜୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ରାଜୁ ପୁଲନ୍ ଭାରତରେ ସାମସଙ୍ଗର ବିକ୍ରି ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ରଣନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡିକର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ସାମସଙ୍ଗକୁ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ, ବିଶେଷ କରି ଗାଲାକ୍ସି 'S' ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ରିଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇଥିଲା । ସେ କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀର ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ ।
ସାମସଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜୁଙ୍କ ଅବଦାନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ । ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ସାମସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ?
- ସାମସଙ୍ଗର ମାର୍କେଟିଂ ରଣନୀତି ଉପରେ
- ରିଟେଲ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ
- ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଉପରେ
ରାଜୁ ପୁଲନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ 'ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ' ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି । ରାଜୁ ପୁଲନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମସଙ୍ଗ କିପରି ନିଜର ମାର୍କେଟ୍ ଶେୟାର ବଜାୟ ରଖୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।