ETV Bharat / technology

ଆସିଲା Samsung Healthର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଶୋଇବା ସମୟରେ ବି ମାପିବ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ଜାଣନ୍ତୁ ସୁବିଧା

ସାମସଙ୍ଗ ହେଲଥ୍ ଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ।

Samsung Health new update arrives, will measure heart rate even while sleeping
ଆସିଲା Samsung Healthର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଶୋଇବା ସମୟରେ ବି ମାପିବ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 'ସାମସଙ୍ଗ ହେଲଥ୍' (Samsung Health)ର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସରଳ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରୁଣ ବତ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ର ଫଟୋ ସେୟାର୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

5ଟି ଜରୁରୀ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ନଜର:

ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 'Vital' ସୁବିଧା ଯୋଡାଯାଇଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି, ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦ୍‌ସ୍ପଦନ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଗତି, ସ୍କିନ୍‌ର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ଭଳି 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ହିଁ ମାପିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଖରାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ତେବେ ଆପ୍‌ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତର୍କ ସୂଚ଼ନା ପଠାଇଦିଏ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୋର ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପକୁ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଣାଇଦେବ । ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟର୍ ହୃଦୟ ଉପରେ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଣାଇଦେବ । ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ହୃଦୟ ଉପରେ କେତେ ଚାପ ପଡୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ସହଜରେ କହିଦେଇଥାଏ ।

କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କେବଳ ସେହି ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ 'One UI 9.0' ଚାଲୁଛି । ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି ଏସ୨୬ (Galaxy S26) ସିରିଜ୍‌ର ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭାବେ ଅଛି, ତେଣୁ ବାକି ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସାମସଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ 'Galaxy Watch 9' ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆସନ୍ତା 22 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ Slate Autoର ଦମଦାର୍ Electric SUV! ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ମହଙ୍ଗା ହେବ iPhone! ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ Porsche 911 GT3 ସୁପରକାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ

TAGGED:

SAMSUNG HEALTH APP VERSION
GALAXY WATCH 9 FEATURES
TARUN VATS ONE UI 9
ସାମସଙ୍ଗ ହେଲଥ ଆପ ଅପଡେଟ
SAMSUNG HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.