Gamescom 2026ରେ Samsungର ବଡ଼ ଧମାକା: ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 6K ଗେମିଂ ମନିଟର Odyssey G8 ଏବଂ Galaxy Z Fold8 Ultra
ଜର୍ମାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗେମ୍ସକମ୍ 2026ରେ ସାମ୍ସଙ୍ଗ୍ ନିଜର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 6K ଗେମିଂ ମନିଟର Odyssey G8, Galaxy Z Fold8 Ultra ଏବଂ ଗେମିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ ।
Published : August 11, 2026 at 9:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ସଙ୍ଗ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ (Samsung Electronics) ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗେମିଂ ଇଭେଣ୍ଟ 'ଗେମ୍ସକମ୍ 2026' (Gamescom 2026)ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ବିଶାଳ ଇଭେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନୀର କୋଲୋନ୍ ସହରସ୍ଥିତ Koelnmesseରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍, ପିସି (PC) ଏବଂ କନସୋଲ୍ ଭଳି ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ନୂତନ ଗେମିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ । ଗେମ୍ସକମ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗେମିଂ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 1,500 ସଫ୍ଟୱେର୍, ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ଗେମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 3.60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ "Games Spark Excitement for the Future" ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି ।
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 6K ଗେମିଂ ମନିଟର Odyssey G8 ଏବଂ Galaxy Z Fold8 Ultra:
ଏହି ଗେମିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମ୍ସଙ୍ଗ୍ ନିଜର ବୁଥ୍ରେ ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ । ଏଥିମଧ୍ୟରେ Odyssey G8 ମନିଟର ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ 6K ଗେମିଂ ମନିଟର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି । 2026 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି Odyssey G8 ମନିଟରରେ ଡୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ଫିଚର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗେମ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ 6K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 165Hz ମୋଡ୍ ଏବଂ 3K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 330Hz ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହି ମନିଟରଟି G-SYNC କମ୍ପାଟିବଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ AMD FreeSync Premiumକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଭି ଗେମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟଟରିଂ ସମସ୍ୟା କମିଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଗେମିଂ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର 9100 PRO SSD ଏବଂ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଲେଟେଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Galaxy Z Fold8 Ultra ମଧ୍ୟ ଏହି ବୁଥ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ ।
Sonic ଗେମ୍ସ, କସପ୍ଲେ ରନୱେ ଏବଂ Crimson Desert:
ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସାମ୍ସଙ୍ଗ୍ ବୁଥ୍ରେ 'ସୋନିକ୍' (Sonic) ସିରିଜ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗେମ୍ଗୁଡ଼ିକର ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କସପ୍ଲେ ରନୱେ (Cosplay Runway) ମଧ୍ୟ ରଖିଛି । ସେହିପରି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବା ଭିଜିଟର୍ସମାନେ ପର୍ଲ ଏବିଜ୍ର ଓପନ୍-ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍-ଆଡଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍ 'Crimson Desert' କୁ Odyssey G8ର 6K ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ HDR10+ ଗେମିଂ ଫିଚର୍ ସହାୟତାରେ ଖେଳିପାରିବେ ।
#PlayGalaxy Cup ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ:
ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ସାମ୍ସଙ୍ଗ୍ '#PlayGalaxy Cup'ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗେମିଂ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଲାକ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗେମିଂ ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ PUBG Mobileରେ 3 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗେମିଂ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ହେବ । ଏହା ପରେ ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ସାଉଥ୍-ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଏବଂ ସାଉଥ୍-ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆର ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ମୋଟ 10ଟି ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ।