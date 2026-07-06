ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା Samsung Galaxy Z Fold 8ର ଦାମ୍‌! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସୁଛି ଏହି ଫୋନ୍‌

ସାମସଙ୍ଗର ଆଗାମୀ ପ୍ରିମିୟମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ୍ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଯାଏ । ଟେକ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାମସଙ୍ଗ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାର ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Samsung Galaxy Z Fold 8 ଏବଂ ଏହାର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରିମିୟମ ମଡେଲ୍ Galaxy Z Fold 8 Ultra ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏହି New Samsung phoneର ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସିରିଜର ଆଗାମୀ Samsung fold launch ପ୍ରିମିୟମ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ମିଳିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂଆ ହିଞ୍ଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:

ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗ ଏଥର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସ ହିଞ୍ଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମଝିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦାଗ ବା କ୍ରିଜ୍ (Crease) ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମିଯିବ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିପଷ୍ଟର ଆଇସ୍ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, Galaxy Z Fold 8 ଏବଂ Galaxy Z Fold 8 Ultra ମଡେଲର ଫୋଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଅନଫୋଲ୍ଡିଂ କ୍ଷମତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ । ଫୋଲ୍ଡିଂ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ରିଜ୍ Oppo Find N6 ଭଳି ପ୍ରାୟ ନଦେଖାଯିବା ଭଳି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ନିଜର କ୍ରିଜ୍-ଫ୍ରି ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।

ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ?

ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, Galaxy Z Fold 8ର 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ EUR 1,999 (ପ୍ରାୟ 2,17,000 ଟଙ୍କା) ରହିପାରେ । ସେହିପରି 512GB ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ EUR 2,199 (ପ୍ରାୟ 2,40,000 ଟଙ୍କา) ଏବଂ 1TB ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍ EUR 2,599 (ପ୍ରାୟ 2,83,000 ଟଙ୍କା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିମିୟମ ମଡେଲ୍ Galaxy Z Fold 8 Ultraର 256GB ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ EUR 2,199 (ପ୍ରାୟ 2,40,000 ଟଙ୍କା) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଏହାର 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ଦାମ୍ EUR 2,399 (ପ୍ରାୟ 2,60,000 ଟଙ୍କା) ଏବଂ 1TB ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ EUR 2,799 (ପ୍ରାୟ 3,00,000 ଟଙ୍କା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ।

କେବେ ହେବ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 22 ଜୁଲାଇ 2026 ରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ (Galaxy Unpacked) ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସିରିଜ୍ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇପାରେ । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର କ୍ଲାମସେଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋନ୍ Galaxy Z Flip 8 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ସାମସଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଲଞ୍ଚ୍ ତାରିଖକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍‌ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲୁକ୍‌! ମିଳିବ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ A20 ଚିପ୍‌

ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 28 ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ ନୂଆ Toyota Hilux, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 16 ଟି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବ ଆପଲ୍‌, ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone Ultra

TAGGED:

GALAXY Z FOLD 8 ULTRA
FOLDABLE PHONE PRICE
SAMSUNG UNPACKED 2026
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.