ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେବ ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍
ସାମସଙ୍ଗ ଏକ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଥମ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଗବେଷଣାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବାର 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ Galaxy Watch6 84.6 ପ୍ରତିଶତ ସଠିକତା ସହିତ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ ।
Published : May 10, 2026 at 2:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ସାମସଙ୍ଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ୱାଚ୍ 6 ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଚେତ୍ ହେବା ଆଗରୁ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଜାଣିପାରିବ । ଏନେଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବ । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଚୁଙ୍ଗଆଙ୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ମିଳିତ କ୍ଲିନିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଭାସୋଭାଲ୍ ସିଙ୍କୋପ୍ (vasovagal syncope VVS)) ନାମକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେହୋସ ହେବା ଆଗରୁ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ବାୟୋସିଗ୍ନାଲ ଜରିଆରେ ଜାଣିପାରିବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ହାର୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ- ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ (Vol 7, Issue 4)ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଭାସୋଭାଲ୍ ସିଙ୍କୋପ୍ (vasovagal syncope (VVS)) କଣ?
VVS ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ରକ୍ତଚାପ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ପୀଡ଼ା, ଡର ଆଦି କାରଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ବେଶି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ । ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପଡିଗଲେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଅଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏପରିକି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
ଚୁଙ୍ଗଆଙ୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରୋଫେସର ଜୁଙ୍ଗହ୍ବାନ କହିଛନ୍ତି, 40 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ ଏହି ଭାସୋଭାଲ୍ ସିଙ୍କୋପ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏପରି ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଚେତାବନୀ ମିଳିଗଲେ, ଏହା ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ହୋଇପାରେ । "ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଶୀଘ୍ର ଚେତାବନୀ ମିଳିବା ଦ୍ବାରା ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ," ବୋଲି ପ୍ରୋଫେସର କହିଛନ୍ତି ।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ:
ପ୍ରୋଫେସର ଚୋ'ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଗବେଷକ ଦଳ 132 ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ରୋଗୀଙ୍କର VVS ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରେ ଫଟୋପ୍ଲେଥିସ୍ମୋଗ୍ରାଫି (photoplethysmography (PPG)) ନାମକ ସେନସର୍ ରହିଛି । ଏହା ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅନିୟମିତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ AI ଆଲଗୋରିଦିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରେ ।
ଫଟୋପ୍ଲେଥିସ୍ମୋଗ୍ରାଫି (photoplethysmography (PPG))ସେନ୍ସର ଏକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅପ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୟୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯାହା ଆମର ଶରୀରରେ ମାଇକ୍ରୋଭାସକୁଲାର ଟିସୁରେ ରକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛିଦ୍ର କିମ୍ବା ରକ୍ତନଳୀରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୁଟାଇବାକୁ ପଡିନଥାଏ ।
ଏହି ଗବେଷଣାରେ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ ମଡେଲଟି ରୋଗୀ ବେହୋସ ହେବାର 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରାଇବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । 84.6% ସଠିକତା ସହିତ ଏପରି ସତର୍କ କରାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜାରରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ଆଗରୁ ସତର୍କ କରୁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ରୋଗ ହେବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ, ସାମସଙ୍ଗ ଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗମିନ୍ ଚୋଇ କହିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏହି ବୃହତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆଧୁନିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ।