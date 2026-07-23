ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy Watch Ultra2 ଓ Watch9, ମିଳିବ 5000 Nits ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଓ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ
ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ Samsung Galaxy Watch Ultra2 ଏବଂ Galaxy Watch9କୁ ଆଧୁନିକ ଏଆଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂ ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 23, 2026 at 3:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ Galaxy Watch Ultra2 ଏବଂ Galaxy Watch9 ସାମିଲ ଅଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁଇଟ୍ ୱାଚ୍ ହାତରେ ଲଗାତର ଟ୍ରାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଗଭୀର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ରାଇଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧାଯାଇପାରିବ । ଭାରତରେ ସାମସଙ୍ଗ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ଯମରେ ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସାଧାରଣ ବିକ୍ରି ଆସନ୍ତା 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
Samsung Galaxy Watch Ultra2ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଆଉଟଡୋର୍ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫିଚର୍ : ଏହି ୱାତ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ 'ଟ୍ରେଲ୍ ରନ୍ ମୋଡ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଗତିପଥକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ' ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଲର୍ଟ' ଫିଚର ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହିରିବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ।
ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡାଇଭିଂ ଓ ସୁରକ୍ଷା : ଏହି ୱାଚ୍ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡାଇଭିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ IP69K, 10 ATM ଏବଂ EN13319 ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏହା ନିଜେ ହିଁ ଗଭୀରତା, ସମୟ ଏବଂ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପି ପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ ମଜଭୁତ ସକ୍-ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇଟାନିୟମ କେସିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା 12 ପ୍ରତିଶତ ପତଳା ଅଟେ ।
ହାର୍ଡୱେର, ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ : ଏହି ମଡେଲରେ ନୂଆ Snapdragon Wear Elite ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 800 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ 35 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 5,000 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେକୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ।
Samsung Galaxy Watch9ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଆରାମଦାୟକ କେସିଂ: ଏହି ୱାଚ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ନିୟମିତ ହେଲ୍ଥ ପାର୍ଟନର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଗଠନ ପାଇଁ ହାଲୁକା ଆଲୁମିନିୟମ କେସିଂ ଏବଂ ସହଜରେ ବଦଳାଯାଇପାରୁଥିବା ସଫ୍ଟ-ଟଚ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ହାର୍ଡୱେର ଓ ଡିସପ୍ଲେ: ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Snapdragon Wear Elite ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3,000 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିବ, ଯାହା ବାହାରର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଖର ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 390 mAhର ଏକ ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନୂଆ ଏଆଇ ହେଲ୍ଥ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକଳ୍ପ:
ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ବାୟୋଆକ୍ଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାର ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ FDA-ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ଡିଟେକ୍ସନ ଟୁଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହା ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଅସ୍ବାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନଜର ରଖେ । ଏହା ସହିତ ହାର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୋର, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଡେଲି କାର୍ଡିଓ ଲୋଡ୍, ଫିଟନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏବଂ କାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦର ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିବା ହେୟାରିଂ ଫିଚର ରହିଛି । ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ Ultra2ରେ ମରାଇନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ପିକ୍ଫର୍ମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଟ୍ରେଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ Watch9 ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମିଷ୍ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାମ୍:
|ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍
|ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ମୂଲ୍ୟ
|ସାଇଜ୍
|କନକ୍ଟେଭିଟି
|Samsung Galaxy Watch Ultra2
|47mm
|ବ୍ଲ୍ୟୁଟୁଥ୍ ଏବଂ LTE
|64,999 ଟଙ୍କା
|Samsung Galaxy Watch9
|40mm
|ବ୍ଲ୍ୟୁଟୁଥ୍
|37,999 ଟଙ୍କା
|LTE
|41,999 ଟଙ୍କା
|44mm
|ବ୍ଲ୍ୟୁଟୁଥ୍
|40,999 ଟଙ୍କା
|LTE
|44,999 ଟଙ୍କା
ଉପଲବ୍ଧ କଲର୍:
Galaxy Watch Ultra2: ଏହା ଟାଇଟାନିୟମ ସିଲଭର ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Galaxy Watch9 :
Samsung Galaxy Watch9 (40mm ଭେରିଏଣ୍ଟ): ଏହା କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ସେଡ୍ସ ରେ ମିଳିବ ।
Samsung Galaxy Watch9 (44mm ଭେରିଏଣ୍ଟ): ଏହା ସିଲଭର ଏବଂ ଗ୍ରେଫାଇଟ୍ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ।