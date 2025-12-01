ବଜାରକୁ ଆସିଲା Samsung Galaxy Tab A11+ ଟାବ୍; 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମିଳିବ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍
Published : December 1, 2025 at 9:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ Samsung Galaxy Tab A11+। ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର Galaxy A ସିରିଜରେ ଏହି ଟାବଲେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଟାବଲେଟ୍ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ରେ 11 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ 7040mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫିଚର ରହିଛି ।
ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ପଢିବା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗଦେବା ସକ୍ଷମ ହେବ । କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ Wi-Fi ଏବଂ Wi-Fi-ପ୍ଲସ୍-ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ ମଡେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଶସ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ Galaxy Tab A11+ ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ର, ପରିବାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
Samsung Galaxy Tab A11+: ଦାମ
- ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାରିଏଣ୍ଟ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର Wi-Fi ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ₹22,999 ଅଛି ।
- ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା Wi-Fi + ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ (5G) ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹26,999 ରଖାଯାଇଛି ।
- ତୃତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର Wi-Fi ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ₹28,999 ।
- ଚତୁର୍ଥ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା Wi-Fi + ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ (5G) ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹32,999 ।
- ସମସ୍ତ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଧୂସର ଏବଂ ସିଲଭର ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
- ଏହାକୁ Samsung India ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇପାରିବ ।
Samsung Galaxy Tab A11+: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଗାଲାକ୍ସି ଟ୍ୟାବ୍ A11 ପ୍ଲସ୍ ଏକ 11-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 90Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି । ଟାବଲେଟ୍ଟି ହାଲୁକା ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧୂଳି ଓ ଲାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏହାର IP52 ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି । Galaxy Tab A11+ ରେ MediaTek MT8775 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ microSD କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ Samsungର One UI 8 ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ Android 16ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 7 ବର୍ଷର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମର୍ଥନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଟାବଲେଟ୍ରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଅଟୋଫୋକସ୍ ସହିତ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା 5 MP ଅଛି । ଏଥିରେ ଡଲବି ଅଟମୋସ୍ ସହିତ କ୍ବାଡ୍ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସିନେମା ଦେଖିବା କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ସେହିପରି ଏଥିରେ 7,040mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଏବଂ ଏହା 25W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । Samsung DeX ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଟାବଲେଟ୍କୁ ଏକ ମନିଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ କୀବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାଉସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।