ଲିକ୍ ହେଲା ଗାଲାକ୍ସି S27 ଅଲ୍ଟ୍ରା କ୍ୟାମେରା ଲୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିପାରେ ଫିଚର୍ସ
ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଆଗାମୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Samsung Galaxy S27 Ultraର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରେଣ୍ଡର୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଲିକ୍ ହୋଇଛି ।
Published : September 28, 2026 at 3:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗର ପ୍ରମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟେକ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ସିରିଜ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଲାଇନଅପ୍ Samsung Galaxy S27 Seriesକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜ୍ର ସବୁଠାରୁ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ Samsung Galaxy S27 Ultraକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଲିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାମସଙ୍ଗ ଏଥର ନିଜର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଲେଆଉଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ Galaxy S26 Ultra ତୁଳନାରେ ଏକଦମ୍ ଅଲଗା ଲୁକ୍ ଦେବ ।
କିପରି ରହିପାରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍:
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ ଟିପ୍ଷ୍ଟର 'ଆଇସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ' (Ice Universe) ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ Galaxy S27 Ultraର କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବା କଭର୍ର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ମାର୍କେଟରେ ମୋଟ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫୋନ୍ର ପଛ କ୍ୟାମେରା କଟ୍ଆଉଟ୍ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ସାଇଜ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ କେସ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି । ଏହି ଚତୁର୍ଥ କଭର୍ ରେଣ୍ଡର୍ ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ର ବାମ ପଟେ ଉପର-ତଳ ହୋଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଗୋଲାକାର କ୍ୟାମେରା ଓପନିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ଅଣ୍ଡାକାର ଡିଜାଇନ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଛୋଟ ଓପନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।
Exclusive Analysis & Leak: A New Mystery Surrounding the Galaxy S27 Ultra Camera Layout— Ice Universe (@UniverseIce) September 27, 2026
At least four different Galaxy S27 Ultra cases have now surfaced, each with a different level of precision. Interestingly, as these cases become more accurate, they are gradually revealing… pic.twitter.com/1UHmhV94zd
ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବେ ଲେଜର ଅଟୋଫୋକସର ସସପେନ୍ସ:
ଏହି ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଲେଆଉଟ୍ ଡିଜାଇନ୍କୁ ନେଇ ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ସସପେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଟିପ୍ଷ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିର ତୃତୀୟ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଉପର ସେକ୍ସନରେ ରହିପାରେ ଏବଂ ତା' ତଳେ ଥିବା ଛୋଟ ଗୋଲାକାର କଟ୍ଆଉଟ୍ଟି ଏଲ୍ଇଡି ଫ୍ଲାଶ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି କଭର୍ ରେଣ୍ଡର୍ସରେ 'ଲେଜର ଅଟୋଫୋକସ ସେନ୍ସର' ପାଇଁ କୌଣସି ଅଲଗା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହା ପୁରୁଣା Galaxy S26 Ultraରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ଵାଲିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେନ୍ସରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ନା ଏହାର ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ୍ କରିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ।
ନୂଆ ମଡେଲ୍ ସାମିଲ୍ ସହିତ ଆଗାମୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍:
ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ସ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଡାଟା ମୁତାବକ, ସାମସଙ୍ଗ ଏଥର ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ 3ଟି ମଡେଲ୍ ବଦଳରେ 4ଟି ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି । ଏହି ସିରିଜ୍ ଭିତରେ ସାଧାରଣ Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ଏବଂ ଟପ୍ ମଡେଲ୍ Galaxy S27 Ultra ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ Galaxy S27 Pro ନାମକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରେ, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରିବ ପ୍ରୋ ମାନର ଫିଚର୍ସ ।