ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Samsung Galaxy S27 ସିରିଜ୍ର ଫିଚର୍ସ! ମିଳିବ ସବୁ ସିରିଜରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ
ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ Galaxy S27ର ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଯାକ ମଡେଲରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ ଫିଚର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : July 3, 2026 at 8:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦୁନିଆର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାମସଙ୍ଗ(Samsung) ନିଜର ଆଗାମୀ ପ୍ରମିୟମ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଲାଇନ୍ଅପ୍ GalaXy S27 ସିରିଜ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏକ ଆନ୍ତରିର୍ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ମଡେଲରେ ଏକ ବିଶେଷ 'ପ୍ରାଇଭେସୀ ଡିସପ୍ଲେ' (Privacy Display) ଫିଚର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । କୋରିଆନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ' ଦି ଏଲେକ୍'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ମହଙ୍ଗା ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଏହି ଆଗମୀ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 4ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ ସାମିଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ Galaxy S27, S27 plus, S27 Pro ଏବଂ S27 Ultra ରହିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କେବଳ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ଗାଡିରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମସ୍ତ ବେସିକ୍ ମଡେଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ପ୍ରାଇଭେସୀ ଡିସପ୍ଲେ କଣ?
ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅଜଣା ଲୋକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏନାହିଁ ।
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଫିଚର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାର୍ଡୱେର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହା ସ୍କ୍ରିନ୍ର ୱାଇଡ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ସ (Wide pixels) ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଡିସପ୍ଲେର ଭ୍ୟୁଇଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସଂକୁଚିତ ବା ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ମୋବାଇଲ୍ ସିଧା ଧରିଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ବ୍ୟତିତ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଜରୁରୀ ପାସୱାର୍ଡ, ଓଟିପି (OTP) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ଅନ୍ କିମ୍ବା ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷାର 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ବା ପ୍ରାଇଭେସି ଲେଭଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ।
ଗାଲାକ୍ସି କ୍ଲବ୍ର ଏକ ଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଟପ୍ ମଡେଲ୍ Galaxy S27 Pro ଏବଂ S27 Ultraର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଷୟିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ ନୂଆ 16MPର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ହୋଲ୍-ପଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଭିତରେ ଲଗାଯାଇଛି ।
ଏହି ନୂଆ ସେନ୍ସରଟି ବର୍ଗାକାର ବା Square shapeରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଲଫି ସମୟରେ ଅଧିକ ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଫିଚର୍କୁ ଆପଲ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍' କ୍ୟାମେରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମସଙ୍ଗ ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ (Samsung Unpacked Event)ରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ସିରିଜ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।