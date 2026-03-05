MWC 2026: ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲ୍ଟ୍ରାକୁ ମିଳିଲା ‘Best in Show’ ଆୱାର୍ଡ
ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଗାଲାକ୍ସି S26 Ultraର ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସହଜ ହାଡୱେୟାର, ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ One UI 8.5 ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।
Published : March 5, 2026 at 6:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ପେନର ବାର୍ସେଲୋନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା MWC 2026ରେ ସାମସଙ୍ଗକୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 Ultra ହାତେଇଛି ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସୋ’ ଆୱାର୍ଡ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ଲୋବାଲ ମୋବାଇଲ ଆୱାର୍ଡସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆସୋସିଏସନ୍ (GSMA) ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନୂତନ ଅସାଧାରଣ ଇନୋଭେସନ ପାଇଁ GLOMO Awards ଆୟୋଜନ କରାଇଥାଏ । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 'ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସୋ’ ସମ୍ମାନ । ଏହି ସମ୍ମାନରେ ବେଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ "Gold Standrad" ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଏ । ତେବେ ସାମସଙ୍ଗର S26 Ultraକୁ କାହିଁକି ଏ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 Ultra: "Best in Show"
ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଗାଲାକ୍ସି S26 Ultraର ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସହଜ ହାଡୱେୟାର, ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ One UI 8.5 ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ନେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
- ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 'ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ' (Privacy Display): ଏହା ହେଉଛି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ । ଏଥିରେ ଇନବିଲ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେସି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ପାଖରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଳା ଦେଖାଯିବ ।
- ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଗାଲାକ୍ସି AI ଓ One UI 8.5: ଏହି ଫୋନରେ ଥିବା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିବା ସହିତ ।
- ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍: ଏଥିରେ କଷ୍ଟମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫୋନକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଦିଏନାହିଁ ଏବଂ ଗେମିଙ୍ଗରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
- ନୂତନ ଏବଂ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ୍: ଟାଇଟାନିୟମ୍ ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ ଏଥର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ କମ୍ ଗରମ ହେବା ସହ ଏହାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି (କେବଳ ୨୧୪ ଗ୍ରାମ୍) ।
- ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ: ନୂତନ ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା, 5x ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନାଉଛି ।
ସାମସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
"ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏହି ବର୍ଷର GLOMO ପୁରସ୍କାରରେ Galaxy S26 Ultraକୁ 'ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସୋ' ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି," Samsung Electronics ର EVP ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ସେଣ୍ଟର, ମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ (MX) ବ୍ୟବସାୟର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେଫାନି ଚୋଇ କହିଛନ୍ତି । "Galaxy S26 Ultra ଏକ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ AI ଫୋନ୍ ଯାହା ଆମର ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଏବଂ MWC ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅସାଧାରଣ ନବସୃଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।"
୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଫୋନକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦୁନିଆର "ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ" ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଚାରକଙ୍କ ମତରେ, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ, ସାମସଙ୍ଗ ଏକ ଏପରି ଫୋନ୍ ଆଣିଛି ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ କମ୍ପାନୀର MacBook Pro 2026, ମିଳିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର
- ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ୍ର ଶସ୍ତା ଲାପଟପ୍ MacBook Neo, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ, କେବେଠୁ ବଜାରରେ ମିଳିବ ?
- ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
- ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା Macbook Air 2026 ମଡେଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଦାମ୍ ?