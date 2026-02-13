ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ Samsung Galaxy S26 Ultra, ରହିଛି ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା
Samsung Galaxy S26 Ultraରେ Snapdragon 8 Elite Gen 5,200MP କ୍ୟାମେରା,5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 120Hz ଡ଼ିସପ୍ଲେ ମଳିବାର ସମ୍ଭାବନା
Published : February 13, 2026 at 8:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ସାମସଙ୍ଗ ଫ୍ଲାଗଶିପ୍ ଫୋନ୍ । ଏହି ସରିଜର ନାମ Samsung Galaxy S26 Ultra । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି Galaxy Unpacked 2026 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଫ୍ଲାଗଶିପ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ Galaxy Buds 4,ଏବଂ Galaxy Buds 4 Pro କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ରେ 3ଟି ଫୋନ୍ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Galaxy S26,Galaxy S26+ ଏବଂ Galaxy S26 Ultra ଯୋଡ଼ି ହେବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ Galaxy S26 Ultra ରେ Qualcomm ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଗଶିପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ନଜର ପକାଇବା ...
Something big is coming. 👏 https://t.co/EF1lsQZTfC— Snapdragon (@Snapdragon) February 11, 2026
ସାମସଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ଫ୍ଲାଗଶିପ୍ ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମଡ଼େଲ୍ ଅର୍ଥାତ Galaxy S26 Ultra ରେ Qualcommର ନୂଆ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର Snapdragon 8 Elite Gen 5 ମଳିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । Samsung ର Galaxy Unpacked 2026 ଇଭେଣ୍ଟ ଘୋଷଣାର ପୋଷ୍ଟକୁ Qualcomm କଛିଦିନ ତଳେ ପୁନର୍ବାର ସେୟାର୍ କରି କହିଛି ଯେ - “something big is coming” ଅର୍ଥାତ କିଛି ବଡ଼ ଆସୁଅଛି । Qualcommର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ Ultra ମଡ଼ଲରେ Snapdragonର ଚିପସେଟ ଦେଖିବାକୁ ମଳିବ ।
ସାମସଙ୍ଗର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ସିରିଜ୍
Samsung ଖାସକରି ନିଜ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼େଲରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ପ୍ରୋସେସର ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟସ୍ ରେ Exynos ଚିପସେଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଗତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Galaxy S25 Ultraରେ Snapdragon 8 Elite for Galaxy ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଥିଲା ,ଯେଉଁଥିରେ 8ଟି କୋର୍ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ Galaxy S26 Ultra ରେ Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ଚିପସେଟ ମିଳିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯାହା 3nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଥିରେ ଫୋନର ପରଫମାନ୍ସ ଏବଂ ପାୱର ଉଭୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ।
Galaxy S26 Ultra ରେ 5,000mAh ର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 60W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରେ । 6.9 ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଡ଼ିସପ୍ଲେ ସହିତ Dynamic AMOLED 2X ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିପାରେ , ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 1400 x 3120 ପିକ୍ସଲ ରହିବ । ଏହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ 120 Hz ରହିବ,ଯାହା ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ Corning Gorilla Armor 2 ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍କଷଣ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ ହୋଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଚାରୋଟି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇପାରେ,ଯାହାର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା 200MP, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମେରା 50MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା ଓ୍ୱାଇଡ଼୍ ଲେନ୍ସ, ତୃତୀୟ କ୍ୟାମେରା 50MP ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫୋଟ ,ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମେରା 10MP ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଆସିପାରେ ।
ଯଦିଓ Samsung ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣସି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିନାହଁ,ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଧିରେ ଧିରେ ଏହାର ଫୋନଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବ ।
