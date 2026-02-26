ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ?
ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୂସାରେ ୟୁଏସ୍, ୟୁକେ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ।
Published : February 26, 2026 at 8:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ସମୟର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ସାମସଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ S26ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ । ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି S26 ସିରିଜ । ଏହି ସିରିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫୋନ ଗୁଡିକ ହେଲା ଗାଲାକ୍ସି S26, ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲଟ୍ରା । ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ Galaxy S26 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଜଣେ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଇଛା କରେ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ।
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ଭାରତରେ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ?
ସାମସଙ୍ଗର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ସରିଜି ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରାର 12GB ରାମ୍ + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି 12GB ରାମ୍ + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ 1.60 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 16GB ରାମ୍ + 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ 1.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 87,999 ଟଙ୍କାରୁ(12GB ରାମ୍ + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ) ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (12GB ରାମ୍ + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ 1.20 ଲକ୍ଷ (12GB ରାମ୍ + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1.40 ଲକ୍ଷ (12GB ରାମ୍ + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଭାରତର ମୂଲ୍ୟ ଅନୂସାରେ ୟୁଏସ୍, ୟୁକେ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ।
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ୟୁଏସ୍ ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|ୟୁଏସ୍ ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|$ 1,299.99
|1,39,999
|21,865.24
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|$ 1,099.99
|87,999
|11,960.2
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|$ 1,299.99
|1,19,999
|1,865.24
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ୟୁକେ ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|ୟୁକେ ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|£ 1,279
|1,39,999
|17,623.94
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|£ 879
|87,999
|20,328.26
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|£ 1,099
|1,19,999
|15,440.88
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ୟୁଏଇ ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|ୟୁଏଇ ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|5,099 AED
|1,39,999
|13,712.27
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|3,599 AED
|87,999
|1,137.29
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|4,299 AED
|1,19,999
|13,525.84
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|AU$ 2,199
|1,39,999
|2,468.6
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|AU$ 1,549
|87,999
|12,356.76
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|AU$ 1,849
|1,19,999
|207
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: କାନାଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|କାନାଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|$ 1,899.99 (CAD)
|1,39,999
|13,678.32
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|$ 1,249.99 (CAD)
|87,999
|4,893.51
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|$ 1,529.99 (CAD)
|1,19,999
|18,277.74
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ଚୀନ ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|ଚୀନ ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|CNY 9,999
|1,39,999
|7,700.63
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|CNY 6,999
|87,999
|4,605.89
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|CNY 7,999
|1,19,999
|14,162.95
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ଜର୍ମାନୀ ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|ଜର୍ମାନୀ ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|1,449 €
|1,39,999
|15,685.91
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|999 €
|87,999
|19,336.56
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|1,249 €
|1,19,999
|14,197.31
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ମାଲେସିୟା ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|ମାଲେସିୟା ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|RM 5,999
|1,39,999
|824.83
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|RM 4,399
|87,999
|15,265.55
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|RM 5,399
|1,19,999
|6,740.1
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ: ଫ୍ରାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ
|ମଡ଼େଲର ନାମ
|ଫ୍ରାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ
|ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କାରେ)
|ସାମସଙ୍ଗ S26 ଅଲଟ୍ରା
|1,469 €
|1,39,999
|17,862.68
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26
|990 €
|87,999
|18,388.38
|ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ପ୍ଲସ
|1,269 €
|1,19,999
|16,370.28
ଆମର ତୁଳନା ଆଧାରରେ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ମୁଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ୟୁକେ, ଜର୍ମାନୀ, ମାଲେସିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଅନ୍ୟ ବଜାର ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଡିଲ୍ ପାଇପାରନ୍ତି ।