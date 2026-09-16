ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy S26 FE, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ କେତେ ?
Samsung ଭାରତରେ Galaxy S26 FE ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫୋନରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଫିଚର ରହିଛି ?
Published : September 16, 2026 at 9:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗ (Samsung) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Galaxy S26 ସିରିଜ୍ର Fan Edition ମଡେଲ୍ Galaxy S26 FEକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ।ଏହି ଫୋନ୍ରେ 120Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, Exynos 2500 ପ୍ରୋସେସର, 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଓ 4,900mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
Galaxy S26 FEର 8GB RAM ଓ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ 79,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହା Pistachio, Graphite ଓ Blueberry ଏହି ତିନୋଟି କଲର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନକୁ ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇ-ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିପାରିବେ ।
ଲଞ୍ଚ୍ ଅଫର୍ ଭାବେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ କଲେ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିବ । ଏହା ସହ ଚୟନିତ NBFC ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 30 ମାସର ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ଓ ଅତିରିକ୍ତ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବୋନସ୍ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚୟନିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡରେ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା 12 ମାସର ନୋ-କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ EMI ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଫୋନ୍ରେ ରହିଛି 6.7 ଇଞ୍ଚର Full HD ଏବଂ Dynamic AMOLED ଡିସପ୍ଲେ । ଏହାର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ 120Hz ଥିବା ବେଳେ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 1,900 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଫୋନ୍କୁ ପାୱାର୍ ଦେଉଛି ସାମସଙ୍ଗର 3nm Exynos 2500 ପ୍ରୋସେସର । ଏଥିରେ 8GB RAM ଓ 256GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ।
ସେହିପରି 50MP ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା, 12MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ 8MP ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ । ମେନ୍ ଓ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରାରେ OIS ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସରେ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ମିଳିବ । ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 12MP ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
Galaxy S26 FEରେ 4,900mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, 45W ଆଡାପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କଲେ 30 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ 69 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct ଓ Bluetooth 5.4 ରହିଛି । ଫୋନ୍ଟି IP68 ରେଟିଂ ସହ ଆସୁଛି, ଯାହା ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ । ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ One UI 9 ଉପରେ ଆଧାରିତ Android 17 ମିଳୁଛି । ଏହା ସହ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ସାମସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।