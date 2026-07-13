ଲଞ୍ଚର ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ ବଦଳିଲା ଦାମ୍! ସାମସଙ୍ଗ ବଢ଼ାଇଲା ନୂଆ 5G ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍
ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Galaxy M47 5Gର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ମିଳିବ ।
Published : July 13, 2026 at 5:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ Samsung Galaxy M47 5Gର ଦାମ୍କୁ ହଠାତ୍ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଧୁନିକ ଏଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ପାର୍ଟସର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏହି ଫୋନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଗତ 29 ଜୁନ୍ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ଲଞ୍ଚିଂର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଅଫିସିଆଲ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦାମ୍:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୋଟ 3 ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନୂଆ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ତଳେ ଦିଆଗଲା:
Price hike alert 🚨— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) July 11, 2026
Samsung increases the price of Galaxy M47 within a week since sale by up to ₹8k:
6/128GB : ₹25,999 → ₹32,999
8/128GB: ₹28,999 → ₹36,999
8/256GB: ₹33,999 → ₹41,999
Good for those who bought it at sale price. Thoughts? pic.twitter.com/ofJBAbY4SZ
- 6GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଡେଲ୍ର ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 25,999 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସେଲ୍ ଅଫର ସହିତ ଏହା 22,999 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଦାମ୍ ବଢ଼ି 32,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ।
- 8GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହି ମଝି ମଡେଲ୍ର ପୁରୁଣା ଦାମ୍ 28,999 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫରରେ ଏହା 25,999 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ 36,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
- 8GB ରାମ୍ ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମଡେଲ୍ର ଦାମ୍ 33,999 ଟଙ୍କାରୁ ସିଧାସଳଖ 8,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଏବେ 41,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅଫରରେ 30,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଡେ ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବିକ୍ରି 4 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ Rogue Red ଏବଂ Blaze Blue ଭଳି ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ସାମସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ Nothing, Realme, Xiaomi ଏବଂ Vivo ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ନିଜ ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛନ୍ତି ।
ଗାଲାକ୍ସି M47 5Gର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବିବରଣୀ ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:
ଡିସପ୍ଲେ: ଏଥିରେ 6.7-ଇଞ୍ଚର FHD+ Super AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 1400 ନିଟ୍ସ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ Gorilla Glass Victus+ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଆସିଥାଏ ।
ପ୍ରୋସେସର: ଫୋନରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ 4nmର Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ Adreno 710 GPU ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏଥିରେ LPDDR5X RAM ସହିତ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋ SD କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ।
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ: ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 8.5 ସଫ୍ଟୱେରରେ ରନ୍ କରିଥାଏ ।
କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍: ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ OIS ସପୋର୍ଟ ଥିବା 50MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 5MP ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2MPର ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ସହ LED ଫ୍ଲାସ୍ ରହିଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ 12MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିଥାଏ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 6000mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 5G, Hybrid Dual SIM, Bluetooth 5.3, Stereo speakers, NFC ଏବଂ USB Type-C ପୋର୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।