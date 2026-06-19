ଖୁବଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ Samsung Galaxy M47 5G; ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଏହି ନୂଆ ଫୋନରେ
କମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡେଲ୍ କୁ "Next Level Monster" ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ସହ ବଜାରକୁ ଆଣୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଏକ ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
Published : June 19, 2026 at 7:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସାମସଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏମ-ସିରିଜ୍ର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି M47 5G ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମାଜନ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲକୁ କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା ଗାଲାକ୍ସି M44ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଡିଜାଇନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଫା ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ପିଲ୍ ଆକାରର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଲଇଡି ଫ୍ଲାସ୍ ସହିତ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ମୋବାଇଲର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାୱାର୍ ବଟନ୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରକର୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅତି କମରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରେଡ୍ କଲର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଆସିବା ନେଇ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି M47 5G ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାର୍ଡୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାଲକମ୍ର ଅଷ୍ଟା-କୋର୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 Gen 3 ଚିପ୍ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ 1.8 GHz ଏବଂ 2.4 GHz ର ପରଫରମାନ୍ସ କୋର୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ Adreno 710 GPU କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଏହି ଫୋନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଅତି କମରେ 8GB RAM ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ସଦ୍ୟତମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ କ୍ଷମତା ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡେଲ୍ କୁ "Next Level Monster" ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ସହ ବଜାରକୁ ଆଣୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଏକ ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାର ବିକ୍ରି ତାରିଖ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।