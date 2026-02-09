ETV Bharat / technology

6000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ 50MP କ୍ୟାମେରା: ବଜାରକୁ ଆସିବ Samsungର ଏହି ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫୋନ

ସାମସଙ୍ଗ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Galaxy F70e 5G ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । MediaTek Dimensity 6300 ଚିପ୍ ସେଟ ଓ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି ।

Samsung Galaxy F70e 5G launch 50MP Camera and 6000 mAh battery price Specification
6000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 50MP କ୍ୟାମେରା ସହିତ ବଜାରକୁ ଆସିବ Samsungର ଏହି ବଜେଟ ଫୋନ (Samsung)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 9, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଟେକ୍ ଜାୟାଣ୍ଟ ସାମସଙ୍ଗ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Galaxy F70e 5G ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ସୂଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା 6000 mAh ରହିବ । ଏହି ଫୋନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟରେ MediaTek Dimensity 6300 ଚିପ୍ ସେଟ ଓ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଲେଦର ଫିନିସ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଓ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ ୱାଟର ଡ୍ରପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଚ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଏହି ଫୋନର ଦାମ୍, ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e 5G: ଦାମ୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା:

ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e 5G ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାମ୍ 12,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଦାମ୍
4GB RAM + 128GB12,999 ଟଙ୍କା
6GB RAM + 128GB14,999 ଟଙ୍କା

କଲର ଅପ୍‌ସନ:

ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e ଫୋନ 2ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇମ୍‌ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରିନ ଓ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ ଫ୍ଲିପ୍‌କାର୍ଟ ଓ ସାମସଙ୍ଗର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଫେବୃଆରୀ 17, 2026ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର:

ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e 5G ଫୋନରେ 6.7 ଇଞ୍ଚ HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ ସହିତ 800 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ ରହିଛି । ଏଥିରେ 6,000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ Android 16ରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ UI 8 ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OS ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପ୍‌ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ।

ଏହି ଫୋନରେ MediaTek Dimensity 6300 ପ୍ରୋସେସରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ 2.4 GHz ଦେଇଥାଏ । ଏହି ବଜେଟ 5G ଫୋନରେ ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାଇମେରୀ 50MP ଓ ସେକେଣ୍ଡାରୀ 2MP କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସାମ୍ନାରେ 8MPର ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 199 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କମିଲା Hyundai i20ର ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟର କେତେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟ

ଭାରତରେ Vivo X200T ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଗୁଗୁଲରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର, ଏବେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡରେ ହେବ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍

Samsung Galaxy F70e 5G ଫିଚର୍ସ
ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ (Display) 120Hz | 6.7-inch HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍
ବ୍ୟାଟେରୀ (Battery) 6,000 mAh
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (Operating System) Android 16 ସହିତ One UI 8
ଅପ୍‌ଡେଟ୍ (Updates) 6 years of OS ଅପ୍‌ଗ୍ରେଡ଼ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍
ପ୍ରୋସେସର (Updates) MediaTek Dimensity 6300, octa-core, 2.4 GHz peak clock speed
GPU ARM Mali G57
RAM Up to 6GB LPDDR4x
ଷ୍ଟୋରେଜ (Storage) 128GB
ପଛ କ୍ୟାମେରା (Rear Cameras)ଡୁଆଲ ସେଟ୍‌ଅପ୍: 50MP ପ୍ରାଇମେରୀ + 2MP ସେକେଣ୍ଡାରୀ
ଆଗ କ୍ୟାମେରା (Front Camera)8MP ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା
ଓଜନ (Weight)~199 ଗ୍ରାମ

TAGGED:

SAMSUNG BUDGET 5G PHONE
SAMSUNG GALAXY F70E 5G SPECS
GALAXY F70E 5G PRICE
SAMSUNG
SAMSUNG GALAXY F70E 5G

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.