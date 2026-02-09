6000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ 50MP କ୍ୟାମେରା: ବଜାରକୁ ଆସିବ Samsungର ଏହି ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫୋନ
ସାମସଙ୍ଗ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Galaxy F70e 5G ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । MediaTek Dimensity 6300 ଚିପ୍ ସେଟ ଓ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି ।
Published : February 9, 2026 at 7:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଟେକ୍ ଜାୟାଣ୍ଟ ସାମସଙ୍ଗ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Galaxy F70e 5G ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ସୂଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା 6000 mAh ରହିବ । ଏହି ଫୋନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟରେ MediaTek Dimensity 6300 ଚିପ୍ ସେଟ ଓ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଲେଦର ଫିନିସ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଓ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ ୱାଟର ଡ୍ରପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଚ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଏହି ଫୋନର ଦାମ୍, ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e 5G: ଦାମ୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା:
ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e 5G ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାମ୍ 12,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
|ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|ଦାମ୍
|4GB RAM + 128GB
|12,999 ଟଙ୍କା
|6GB RAM + 128GB
|14,999 ଟଙ୍କା
କଲର ଅପ୍ସନ:
ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e ଫୋନ 2ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରିନ ଓ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ ଫ୍ଲିପ୍କାର୍ଟ ଓ ସାମସଙ୍ଗର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଫେବୃଆରୀ 17, 2026ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର:
ସାମସଙ୍ଗ Galaxy F70e 5G ଫୋନରେ 6.7 ଇଞ୍ଚ HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ ସହିତ 800 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ ରହିଛି । ଏଥିରେ 6,000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ Android 16ରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ UI 8 ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OS ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପ୍ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ।
ଏହି ଫୋନରେ MediaTek Dimensity 6300 ପ୍ରୋସେସରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ 2.4 GHz ଦେଇଥାଏ । ଏହି ବଜେଟ 5G ଫୋନରେ ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାଇମେରୀ 50MP ଓ ସେକେଣ୍ଡାରୀ 2MP କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସାମ୍ନାରେ 8MPର ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 199 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
|Samsung Galaxy F70e 5G ଫିଚର୍ସ
|ଡିସ୍ପ୍ଲେ (Display)
|120Hz | 6.7-inch HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍
|ବ୍ୟାଟେରୀ (Battery)
|6,000 mAh
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (Operating System)
|Android 16 ସହିତ One UI 8
|ଅପ୍ଡେଟ୍ (Updates)
|6 years of OS ଅପ୍ଗ୍ରେଡ଼ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍
|ପ୍ରୋସେସର (Updates)
|MediaTek Dimensity 6300, octa-core, 2.4 GHz peak clock speed
|GPU
|ARM Mali G57
|RAM
|Up to 6GB LPDDR4x
|ଷ୍ଟୋରେଜ (Storage)
|128GB
|ପଛ କ୍ୟାମେରା (Rear Cameras)
|ଡୁଆଲ ସେଟ୍ଅପ୍: 50MP ପ୍ରାଇମେରୀ + 2MP ସେକେଣ୍ଡାରୀ
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା (Front Camera)
|8MP ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା
|ଓଜନ (Weight)
|~199 ଗ୍ରାମ