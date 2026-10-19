ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ବଜେଟ୍ ଫୋନ Galaxy F70 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ନୂଆ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Samsung Galaxy F70 5G ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହର ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : October 19, 2026 at 1:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଖୋଜୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ Samsung Galaxy F70 5G ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଓଆଇଏସ୍ (OIS) ସପୋର୍ଟ ଥିବା ତିନୋଟି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାରତରେ 17,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ମୋବାଇଲ୍କୁ ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ (Flipkart) ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ ଆସନ୍ତା 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Gorilla Glass Victus 2 ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାର୍ଡୱେର:
ନୂଆ Samsung Galaxy F70 5Gରେ 1080 × 2340 ପିକ୍ସେଲ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ 6.7 ଇଞ୍ଚର ସୁପର ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 90Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 19.5:9 ର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ ସହିତ କାମ କରେ । ସ୍କ୍ରିନ୍ର ପିକ୍ସେଲ ଡେନସିଟି 385 PPI ରହିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ Corning Gorilla Glass Victus 2 ଲଗାଯାଇଛି । ଫୋନ୍ର ହାର୍ଡୱେର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 5nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ Exynos 1330 ଚିପ୍ସେଟ୍ ଏବଂ Mali-G68 MP2 GPU ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 17 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 9.5 କଷ୍ଟମ୍ ସ୍କିନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ରନ୍ କରେ, ଯାହା ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଅଟେ । ୟୁଜର୍ସମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଏସଡି (microSD) କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ।
50MP OIS ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଫୋନ୍ର ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେକ୍ସନରେ 3ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଆଇଏସ୍ (OIS) ଫିଚର ସପୋର୍ଟ ସହିତ 50MPର ମେନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା, 5MPର ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2MPର ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 13MPର ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି । ଏହି ଫୋନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି, ଏହା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ରିୟର ଉଭୟ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ 30fpsରେ 1080pର ହାଇ-ଡେଫିନେସନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 25W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 5000mAhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲର୍ସ, ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ଡାଇମେନସନ:
ଡିଭାଇସ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ ଭାବେ Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 ଏବଂ USB Type-C ପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଫୋନ୍ର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ମିଳୁଛି । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ଛିଟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ IP54 ସର୍ଟିଫିକେସନ ରେଟିଂ ସହିତ ଆସୁଛି । ଫୋନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଇମେନସନ 164.4 × 77.9 × 7.5mm ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 192 ଗ୍ରାମ ଅଟେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ Vivid Violet ଏବଂ Bold Black ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲର୍ ଶେଡ୍ସରେ କିଣିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ।