ETV Bharat / technology

27 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ Galaxy S26 FE, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ସାମସଙ୍ଗ 27 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଗାଲାକ୍ସି ଇଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ୟାମେରା ଓ AI ଫିଚର୍ସ ସହ ନୂଆ Galaxy S26 FE ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।

The Galaxy S26 FE smartphone could be unveiled at the Samsung Galaxy event scheduled for August 2026.
ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା Samsung Galaxy ଇଭେଣ୍ଟରେ Galaxy S26 FE ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇପାରେ। (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସାମସଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ଅଗଷ୍ଟ, 2026 ତାରିଖରେ ମାର୍କେଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ 'Galaxy S26 ସିରିଜ୍‌ର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଡେଲ୍‌'କୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ଯଦିଓ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ଆଗାମୀ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, ତଥାପି କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ଲଞ୍ଚ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି S-ସିରିଜ୍‌ର ଏକ 'ଫ୍ୟାନ୍ ଏଡିସନ' ବା Galaxy S26 FE ମଡେଲ୍ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଲିକ୍:

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, and Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, and Galaxy S26 Ultra (Image Credit: Samsung)

ସାମସଙ୍ଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଲାକ୍ସି S26ର ପ୍ରିମିୟମ ୟୁଜର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍‌ଡ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌, ଆଡଭାନ୍ସଡ ଏଆଇ (AI) ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ନୂଆ One UI ସଫ୍ଟୱେର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସାମିଲ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର ଇମେଜ୍‌ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ, ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ର ରିୟର ପ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଥିବା ଏକ ହରିଜଣ୍ଟାଲ ପିଲ୍-ସେପ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ୍ ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଟିକାଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି, କାରଣ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଏହି ଇମେଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଇପାରେ । ସେହିପରି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ରହିଥିବା ରେଣ୍ଡର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, Galaxy S26 FE ର ସାମଗ୍ରିକ ହାର୍ଡୱେର ଡିଜାଇନ୍ ମୂଳ S26 ସିରିଜ୍ ଭଳି ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଉଭ୍ରା ହୋଇଥିବା ବର୍ଟିକାଲ କ୍ୟାମେରା ବମ୍ପ୍ ରହିବ ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ:

ଏହି 27 ଅଗଷ୍ଟର ମେଗା ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ Samsung.com ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଟାରେ (IST) ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କରାଯିବ । 'Galaxy Event August 2026' ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାମସଙ୍ଗର ତୃତୀୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ୍ (ଯେଉଁଥିରେ Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ଏବଂ Galaxy S26 Ultra ସାମିଲ ରହିଛି) ଏବଂ ନୂତନ ଜେନେରେସନର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ Galaxy Z ଲାଇନଅପ୍ (ଯେଉଁଥିରେ Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 ଏବଂ Galaxy Z Fold8 Ultra ସାମିଲ ରହିଛି) ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ Galaxy S26 FEର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ ।

ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ :

Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra (Image Credit: Samsung)

Samsung Galaxy S26 FEର ଫିଚର୍ସକୁ ନେଇ ଅନେକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ହାର୍ଡୱେର କନଫିଗୁରେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏହି ଟେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.7 ଇଞ୍ଚର Dynamic AMOLED 2X ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 120Hzର ସୁମଥ୍ ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍‌, 2340x1080 ପିକ୍ସେଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ଏବଂ 1,900 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ ମିଳିବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ Exynos 2500 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପାୱାର୍‌ଡ ହେବ, ଯାହାକୁ ସାମସଙ୍ଗର ଆଡଭାନ୍ସଡ 3 ନାନୋମିଟର Gate-All-Around (GAA) ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପ୍ରୋସେସରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଫୋନରେ ଅତିକମରେ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ମିଳିବାର ସୂଚନା ରହିଛି । ଡିଭାଇସର ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 4,900 mAh କ୍ଷମତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମସଙ୍ଗର ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହାର୍ଡୱେର ଫିଚର୍ ଅଟେ ।

କ୍ୟାମେରା ହାର୍ଡୱେର କନଫିଗୁରେସନ୍:

ଡିଭାଇସର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ ଏଡିସନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା 50MP ସେନ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସେହିପରି ଭିଡିଓ କଲିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଫୋନର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ 12MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ମଡେଲରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ମଝିରେ ଥିବା ଥର୍ଡ ସେନ୍ସର ସ୍ଲଟ୍‌ଟି କେବଳ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ଲେସହୋଲ୍ଡର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାର୍କେଟ୍‌ରେ iQOO ଲଞ୍ଚ କଲା iQOO Z11 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ Buds, ମିଳିବ 7050mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

AirPodsରେ ଲାଗିବ କ୍ୟାମେରା! Apple ର ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍‌ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY EVENT
GALAXY S26 FE FEATURES
S26 FE PRICE INDIA
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଇଭେଣ୍ଟ
SAMSUNG GALAXY S26 FE LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.