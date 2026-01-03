BIS ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଶିଲା Samsung Galaxy A57; ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ
ସାମସଙ୍ଗ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Samsung Galaxy A57କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : January 3, 2026 at 5:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ ବର୍ଷର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Galaxy A56 ମଡେଲର ସଫଳ ମଡେଲ ଭାବେ Samsung Galaxy A57 5G ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ (BIS) ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ନିକଟତର ହେଉଛି । ଯଦିଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରମାଣୀକରଣ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଡେବ୍ୟୁକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି ।
BISରେ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି A57ର ଦେଖାଯିବା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ Samsung ଲଞ୍ଚ ଯୋଜନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ । ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ ହାର୍ଡୱେୟାର ସହିତ ଏହି କଥିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସହିତ ଏକ Galaxy A37 ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
Samsung Galaxy A57 5G: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ
BIS ତାଲିକାରେ SM-A576B/DS ମଡେଲ ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ସାମସଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା । DS ସଫିକ୍ସ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଡିଭାଇସଟି ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ମାର୍କେଟିଂ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାମସଙ୍ଗର ମଡେଲ ନମ୍ବରିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Galaxy A57 5G ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ Galaxy A56 ପରେ ଆସିବ ।
ଯେହେତୁ BIS ଅନୁମୋଦନ ସାଧାରଣତଃ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ଭାରତରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଲଞ୍ଚକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫୋନଟି ଫେବୃଆରୀ 2026 ପାଖାପାଖି ଆସିପାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ Galaxy S26 ସିରିଜ ସହିତ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । Galaxy A57 ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବ ଲିକ୍ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲଞ୍ଚ ସମୟସୀମାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ।
Samsung Galaxy A56: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଲିଷ୍ଟିଂ ଅନୁସାରେ, ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ଫୋନରେ Exynos 1680 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OneUI 8 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କାମ କରେ । ଏହା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ TCL CSOTର ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ । ଏହି ଫୋନ ପତଳା ବେଜେଲ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିମ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିପାରେ ।
ଯଦି କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବା, ଫୋନଟି ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ଓ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ କ୍ୟାମେରା ଦେଇପାରେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନରେ 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମାଇକ୍ରୋ ସେନ୍ସର ମିଳିପାରେ । ସେହିପରି ସେଲ୍ପି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲାଗି ଏଥିରେ ଏକ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନଟି 8GB/12GB RAM ଓ 128GB/256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏଥିରେ 5000mAhର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 25 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ ।