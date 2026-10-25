Snapdragonକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା Samsung: ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଟେଷ୍ଟରେ 20% ଆଗରେ ରହିଲା ନୂଆ Exynos 2700 ଚିପସେଟ୍
ସାମସଙ୍ଗର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋସେସର Exynos 2700 ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ଵାଲକମ୍ର ସର୍ବଶେଷ Snapdragon 8 Elite Extremeକୁ ସିପିୟୁ ଏବଂ ଜିପିୟୁ ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
Published : October 25, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ଚିପସେଟ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇନଥିବା ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର Exynos 2700କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ସାମସଙ୍ଗ ଚିପସେଟ୍ ନିଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କ୍ଵାଲକମ୍ର ସର୍ବଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ପ୍ରୋସେସରକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଚିପସେଟ୍ ସିପିୟୁ ଏବଂ ଜିପିୟୁ ଦୁଇଟିଯାକ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚିପ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।
ଗିକ୍ବେଞ୍ଚ ସ୍କୋରରେ Snapdragonକୁ ମାତ୍:
ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Yonhap News Agency ଏବଂ ChosunBizର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ନୂଆ Exynos 2700 ଚିପସେଟ୍ Geekbench 6.5ର ମଲ୍ଟି-କୋର ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 13,000 ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Xiaomi 18 Pro Max ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ଵାଲକମ୍ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ମାତ୍ର 11,000 ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହି ହିସାବରେ ସାମସଙ୍ଗର ଚିପ୍ ସିଧାସଳଖ 20 ପ୍ରତିଶତ ଆଗରେ ରହିଛି । ସେହିପରି Geekbench 7 ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ Exynos 2700 ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖିଛି ।
Samsung's Exynos 2700 might be performing better than many people expected. According to a new report from South Korea's Chosun Biz, the Exynos 2700 has delivered some impressive results in Samsung's internal testing. Compared to the Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme powering the Xiaomi 18 Pro Max, the Exynos 2700 reportedly delivers: • 20% higher multi-core performance in Geekbench 6.5 • 15% higher multi-core performance in Geekbench 7.0 • Up to 20% higher GPU performance in certain advanced graphics tests Compared to the standard Snapdragon 8 Elite Gen 6 in the Xiaomi 18 Pro, its multi-core performance is reportedly 44% higher in Geekbench 6.5 and 36% higher in Geekbench 7.0. Of course, these figures are based on internal testing and still need to be verified on retail devices. Samsung's Exynos chips have faced plenty of skepticism over the years, but if the Exynos 2700 can deliver on these results, it could mark a significant comeback. I'm particularly interested in seeing how it performs in terms of power efficiency, thermals, and sustained performance.— Ice Universe (@UniverseIce) October 25, 2026
ଯଦି ଏହାର ତୁଳନା ସାଧାରଣ Snapdragon 8 Elite Gen 6 (ଯାହା Xiaomi 18 Pro ରେ ଲାଗିଛି) ସହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ Exynos 2700ର ପାୱାର Geekbench 6.5ରେ 44 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ Geekbench 7ରେ 36 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଭଲ ମିଳିଛି ।
ପୁନର୍ବାର ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା 10-କୋର ସିପିୟୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର:
ସେମିଆନାଲିସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଏହି 10-କୋର ବିଶିଷ୍ଟ ସିପିୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭାବେ ରି-ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । ପୂର୍ବର Exynos 2600 ଚିପସେଟ୍ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇମ୍ କୋର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ Exynos 2700 ରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଇମ୍ କୋର ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ନୂଆ 1+4+1+4ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଆଉଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହାର Arm C2-Ultra କୋର ସର୍ବାଧିକ 4.24 GHz କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ C1-Ultra କୋର 3.36 GHz ସ୍ପିଡ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାକି ଆଠଟି କୋର C1-Pro ଏବଂ C2-Pro ର ରହିଛି। ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ନୂଆ Xclipse 970 GPU ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଠଟି ୱର୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରୋସେସର ସହ 24MB ସିଷ୍ଟମ ଲେଭଲ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ LPDDR6 ମେମୋରୀ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ।
2nm SF2P ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି S27 ସିରିଜ୍:
ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଏହି ସୁପର ଚିପସେଟ୍ Exynos 2700 କୁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର 2nm SF2P ପ୍ରୋସେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଷମତା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଫୋନ୍ ଯେପରି ଗରମ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ହୀଟ୍ ପାଥ୍ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (Heat Path Block Packaging) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ମୋବାଇଲ୍ର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ।
ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଚିପସେଟ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ Samsung Galaxy S27 ର କିଛି ମଡେଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେବେ ଟପ୍ ମଡେଲ୍ Galaxy S27 Ultra ରେ Exynos 2700 ରହିବ ନା Snapdragon 8 Elite Gen 6 ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।