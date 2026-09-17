ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋବାଲି ଲଞ୍ଚ କଲା One UI 9, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ମିଳିଲା ନୂଆ ଫିଚର୍ସ
ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର ସର୍ବଶେଷ One UI 9 ସଫ୍ଟୱେର୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
Published : September 17, 2026 at 5:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗାଲାକ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଜିଠାରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଓ ଲେଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍କରଣ One UI 9ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ବଡ଼ ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ୍ Galaxy S26 ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ?
ଗାଲାକ୍ସି କୋର୍ AI ସହ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ବା ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 'ଗାଲାକ୍ସି କୋର୍ AI' ର ଇନବିଲ୍ଟ ସପୋର୍ଟ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫଙ୍କସନାଲିଟିକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଭଲ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ଆପେଆପେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଓ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ସର ପରଫରମାନ୍ସକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 'AI ସ୍ମାର୍ଟ ରାଇଟର୍' ଏବଂ ନୂଆ 'ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ 2.0' ର ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ଭଏସ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜିଂ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାର ତୁରନ୍ତ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମୋସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଥିମ୍ସ:
ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ଏକ ନୂଆ 'ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମୋସନ୍' ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଆପ୍ସ ଓପନିଂ ଓ କ୍ଲୋଜିଂ ଆନିମେସନ୍ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ମନେହୁଏ । ଏହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ନୂଆ 'କଲର୍ ହାର୍ମୋନି ଥିମ୍ସ'ର ଅପ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଥିବା ୱାଲପେପର୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଆଇକନ, ମେନୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ର ରଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଏହାର ନୂଆ ରିଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ୱିକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସହଜରେ ଫୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ପ୍ରାଇଭେସି ସେଲ୍ଡ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସେକ୍ୟୁରିଟି:
ସୁରକ୍ଷା ଓ ୟୁଜର ପ୍ରାଇଭେସି ମାମଲାରେ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର Knox ସେକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ One UI 9ରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 'ପ୍ରାଇଭେସି ସେଲ୍ଡ' ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ରିଅଲ-ଟାଇମରେ କେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ୟାମେରା, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲୋକେସନ ଡାଟା ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଥାଏ । ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ର ଅନୁମତିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'ସେଫ୍ ପାସ୍' ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ସ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ରୁ ଡିଭାଇସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ।
କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ:
ସାମସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଏହି ନୂଆ One UI 9 ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗାଲାକ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ଟାବଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ ତଳେ ଦିଆଗଲା:
- ଗାଲାକ୍ସି S26 ସିରିଜ୍ (Galaxy S26, S26+, S26 Ultra)
- ଗାଲାକ୍ସି S25 ସିରିଜ୍ (Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE)
- ଗାଲାକ୍ସି Z ଫୋଲ୍ଡ 8 ଏବଂ Z ଫ୍ଲିପ୍ 8 (Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8)
- ଗାଲାକ୍ସି Z ଫୋଲ୍ଡ 7 ଏବଂ Z ଫ୍ଲିପ୍ 7 (Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7)
- ଗାଲାକ୍ସି S24 ସିରିଜ୍ (Galaxy S24, S24+, S24 Ultra)
- ଗାଲାକ୍ସି ଟାବ୍ S11 ସିରିଜ୍ (Galaxy Tab S11, S11+, S11 Ultra)