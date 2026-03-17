ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ
Published : March 17, 2026 at 6:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Samsung M17e 5G । ଭାରତର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସରେ ଭରପୁର ଏହି ଫୋନଟି ସବୁ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । 6000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଡିଆଟେକ ଡାଇମେନସିଟି ଭଳି ଦମ୍ଦାର ପ୍ରୋସେସର ଏହି ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ, ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
Samsung Galaxy M17e 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ:
Samsung Galaxy M17e 5G ହେଉଛି ଏକ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯାହା ସାମସଙ୍ଗର Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OneUI 8 ରେ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଛଅଟି OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଛଅ ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏଥିରେ 6.58-ଇଞ୍ଚ HD+ (720x1,600 ପିକ୍ସେଲ୍) PLS LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯାହା 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 16 ମଲିୟନ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଫୋନ୍ ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP54 ରେଟିଂ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଅକ୍ଟା କୋର୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 6300 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହାର ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ 2.4GHz । Galaxy M17e 5Gରେ 6GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 128GB ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସ୍ଡି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।
Samsung Galaxy M17e 5Gରେ 6,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନଟି 5G, 4G LTE, ଡୁଆଲ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ Wi-Fi, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3, ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ, ଏକ 3.5mm ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, ଏବଂ QZSSକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଅନବୋର୍ଡ ସେନ୍ସର ତାଲିକାରେ ଏକ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର, ଏକ ଜାଇରୋସ୍କୋପ୍, ଏକ ଜିଓମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସେନ୍ସର, ଏକ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର, ଏକ ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାର ମାପ 167.4x77.4x8.2mm ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 199g ଅଟେ ।
Samsung Galaxy M17e 5Gର କ୍ୟାମେରା:
ଅପ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ, Samsung Galaxy M17e 5Gରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯାହାର f/1.8 ଆପେର୍ଚର ଏବଂ ଅଟୋଫୋକସ୍ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ f/2.4 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Galaxy M ସିରିଜ୍ ଫୋନଟି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ f/2.0 ଆପେର୍ଚର ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 1080p/30 fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛିି ।
Samsung Galaxy M17e 5Gର ମୂଲ୍ୟ:
Samsung Galaxy M17e ଦୁଇଟି RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିନ୍ୟାସରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଲଞ୍ଚ ଅଫରରେ ଏହି ଫୋନକୁ 1250 ଟଙ୍କାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପରେ 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବେସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 11,749 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 13,749 ଟଙ୍କା । ଏହା Blitz Blue ଏବଂ Vibe Violet ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।