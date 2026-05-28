ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୟାଲ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡର ନୂଆ Bullet 650, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ
ନୂଆ Bullet 650ରେ 648ccର ପ୍ୟାରାଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍, ଏୟାର/ଅଏଲ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 47hpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 52Nmର ଦମଦାର୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
Published : May 28, 2026 at 8:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୁଲେଟ୍ର କଥା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଛବି ଆସେ । ତାହା ହେଉଛି ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ (Royal Enfield) । ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ଗତ ବର୍ଷ EICMA ଇଭେଣ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପରେ, ଏବେ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବୁଲେଟ୍କୁ 650cc ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସାମିଲ କରି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି ।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦମଦାର୍ ବାଇକ୍ Royal Enfield Bullet 650ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 3.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ Classic 650 ଟ୍ୱିନ୍ର ତଳ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ କଲର୍ସ (ବ୍ରଣ୍ଟିଙ୍ଗଥୋର୍ପ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ୱାଲମ୍ ରେଡ୍) ସହିତ ସମାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିଲ୍ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ଅଟେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ୍ 650ର ଡିଜାଇନ୍:
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ 650ରେ କମ୍ପାନୀର Classic 650 ଟ୍ୱିନ୍ ବାଇକ୍ ଭଳି ଅନେକ ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ । ଏହି ବାଇକ୍ର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଉପରେ ହାତରେ ପେଣ୍ଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ପିନଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ସ, ମେଟାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଜିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ଚୌକୋର ରିଅର୍ ଫେଣ୍ଡର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଆରାମଦାୟକ ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଡ ସିଟ୍, ଯାହା ପଛରେ ବସୁଥିବା ପିଲିଅନ୍ ରାଇଡରଙ୍କୁ Classic 650 ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସିଟିଂ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ୍ 650ର ଇଞ୍ଜନ୍:
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବାଇକ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ । ନୂଆ Bullet 650ରେ ସମାନ 648ccର ପ୍ୟାରାଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍, ଏୟାର/ଅଏଲ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 47hpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 52Nmର ଦମଦାର୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ବାଇକ୍ର ସସପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ 120mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୋଭା ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ 90mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୱିନ୍ ଶକ୍ ଆବଜରଭର୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଡିଜି-ଆନାଲଗ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଛୋଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ୍ 650ର କଲର ଅପସନ୍:
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାଇକ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ଯଥା- କ୍ୟାନନ୍ ବ୍ଲାକ୍ (Canon Black) ଏବଂ ବ୍ୟାଟେଲସିପ୍ ବ୍ଲୁ (Battleship Blue)ରେ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହାର 3.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ Classic 650ର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ କ୍ରୋମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ତୁଳନାରେ 14,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଟେ । ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ପରେ, ଏବେ ଏହି ବାଇକ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ଲଙ୍ଗ-ହ୍ୱିଲ୍ବେସ୍ 650 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ଯେଉଁଥିରେ Super Meteor 650 ଏବଂ Shotgun 650 ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ) ଉପରେ ଆଧାରିତ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଡେଲ୍ ସାଜିଛି ।
