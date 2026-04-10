ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ Flying Flea C6
ବାଇକ୍ଟି 3.7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 60 କିମି ଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି 115 କିମି ହେବ ।
Published : April 10, 2026 at 4:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନୂତନ EV ବାଇକ୍ର ନାମ Flying Flea C6 ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ-ଆଜ୍-ଏ-ସର୍ଭିସ୍ ଭାବରେ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନ୍, ଫିଚର୍ସ ଓ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫ୍ଲି C6 ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ନୂତନ ମଡେଲରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅନେକ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍କୁ କମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି EV ଯାନଟି ମୂଳ ଫ୍ଲାଇଂ ଫ୍ଲିଆର ଅନୁକରଣରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ଫ୍ରେମ୍, ଗ୍ରିଡର ପ୍ରକାରର ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସସପେନସନ୍, ଫ୍ଲୋଟିଂ ସିଟ୍ ଏବଂ ଡିଟେଚେବଲ୍ ପିଲିଅନ୍ ସିଟ୍ ଅଛି ।
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫ୍ଲି C6 ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଫ୍ଲାଇଂ ଫ୍ଲି C6 ଏକ 15.4kW (20hp) PMMSM ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ବାଇକ୍ 3.91KWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ମୋଟର 3,500 rpmରେ 20.6 bhp ପାୱାର ଏବଂ 60 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଏକ ବେଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ପଛ ଚକକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଇକ୍ଟି 3.7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି 115 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ହେବ । ଏହି ବାଇକ୍କୁ IDC ରେଞ୍ଜ 154 କିଲୋମିଟର ମିଳିଛି । ବାଇକ୍ର ଅନବୋର୍ଡ ଚାର୍ଜର 20 ପ୍ରତିଶତରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ 65 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଆଲୁମିନିୟମ କେସିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୋଟରସାଇକେଲର ଏୟାରୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଏବଂ କୁଲିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ Gen Z ଆରୋହୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏହି ବାଇକ୍ର ଓଜନ 124 କିଲୋଗ୍ରାମ । ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡରେ ଏତେ କମ୍ ଓଜନର ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବାଇକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏପ୍ରିଲ 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ନୂତନ ବାଇକ୍ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋ’ରୁମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବୁକିଂ ଖୋଲା ଅଛି । ତେବୋ ଏହା ମେ ମାସରୁ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।